Η Ryanair δεν χάνει την ευκαιρία να διαφημίσει τις υπηρεσίες της με τον πιο ευφάνταστο τρόπο. Η αεροπορική εταιρεία είχε σχολιάσει την παραίτηση της Λιζ Τρας, ενώ τώρα… έπιασε στο στόμα της ή πιο σωστά στις αναρτήσεις της στο Twitter και τον Μπόρις Τζόνσον.

Θυμίζουμε ότι ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός δείχνει να ετοιμάζει την επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο αφού φαίνεται να έχει εξασφαλίσει τη στήριξη των 100 βουλευτών που χρειάζεται για να είναι κάποιος υποψήφιος στην εσωκομματική διαδικασία των Τόρις μετά την παραίτηση της Τρας.

«Για να είμαστε ξεκάθαροι: δεν βοηθάμε τον Μπόρις να επιστρέψει σήμερα», έγραψε σε tweet η Ryanair, συνοδεύοντας το με μια φωτογραφία του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού, με ένα απαγορευτικό να καλύπτει το πρόσωπό του.

Let us be clear: we’re NOT helping Boris get home today pic.twitter.com/27mDpbS0nq

— Ryanair (@Ryanair) October 21, 2022