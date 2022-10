Οι αρχές της Σλοβακίας σκοπεύουν να χειριστούν τη δολοφονία δύο ανδρών έξω από ένα γνωστό γκέι-μπαρ της Μπρατισλάβας ως τρομοκρατική ενέργεια, ανακοίνωσε σήμερα ο ειδικός εισαγγελέας Ντάνιελ Λίπσιτς.

Οι δολοφονίες, για τις οποίες η αστυνομία δεν έχει ακόμη καθορίσει το κίνητρο αλλά τις αντιμετωπίζει ως έγκλημα μίσους, προκάλεσαν την κατακραυγή του πολιτικού κόσμου και οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Αστυνομικοί βρήκαν τον ύποπτο δράστη νεκρό το πρωί της Πέμπτης, λίγες ώρες αφότου πυροβόλησε και σκότωσε τα θύματα έξω από το μπαρ Teplaren. Οι αρχές πιστεύουν ότι αυτοκτόνησε.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Έντουαρντ Χέγκερ χαρακτήρισε τον δράστη «ριζοσπαστικοποιημένο έφηβο» ενώ η πρόεδρος της χώρας Ζουζάν Τσαπούτοβα έγραψε στο Facebook ότι επρόκειτο για ένα «έγκλημα μίσους».

Slovak President, Zuzana Caputova, tells all LGBT+ people in Slovakia that they are worthy, important, cared for. #Bratislava right now. pic.twitter.com/R5CN6CyxVk

— Sara Cincurova (@Sara_Cincurova) October 14, 2022