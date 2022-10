Από τα νοικοκυριά έως τα νοσοκομεία, σχεδόν όλοι χρησιμοποιούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους γεννήτριες ντίζελ. Όμως και αυτή η λύση έχει γίνει πανάκριβη, λόγω αύξησης των τιμών των εισαγόμενων καυσίμων.

Σταδιακά, όλο και περισσότεροι -τουλάχιστον όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα -στρέφονται στην ηλιακή ενέργεια για να τροφοδοτούν σπίτια και επιχειρήσεις.

Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών υποστηρίζονται συχνά από ΜΚΟ ή διεθνείς κεφάλαια, συχνά με επιδοτούμενες δανειοδοτήσεις.

🏡 Here’s one of the houses we managed to rehabilitate for a Palestinian family in Gaza!

We supplied solar energy to the home and a kidney disease equipment that will help a family member stay alive even during blackouts🙌🏾

We cannot wait to show you more updates soon😊 pic.twitter.com/gULmDrCAw9

— Human Appeal (@HumanAppeal) August 25, 2022