Ένας στρατιώτης από την Ουκρανία αποκάλυψε τους σοβαρούς τραυματισμούς που υπέστη όσο ήταν αιχμάλωτος των Ρώσων, μετά τη σύλληψή του σε μάχη στη Μαριούπολη, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τη φρίκη του πολέμου, προκαλώντας σοκ.

Ο Mykhailo Dianov, στρατιώτης της Ουκρανίας, ήταν αιχμάλωτος των Ρώσων για 4 μήνες, μέχρι να γίνει μια ανταλλαγή κρατούμενων την προηγούμενη εβδομάδα.

Όμως, δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος που ήταν πριν συλληφθεί, καθώς οι τραυματισμοί του είναι αρκετά σοβαροί, ενώ ανατριχίλα προκαλούν οι σχετικές εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Mykhailo Dianov, a musician and a Ukrainian soldier recently released in a prisoner exchange.

First photo — Mykhailo during the siege of Azovstal.

Second photo — Mykhailo after Russian captivity.

I have no words. Terrifying. pic.twitter.com/EaDzGKmc2B

— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) September 23, 2022