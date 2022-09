Οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου θα ακυρωθούν ή θα επαναπρογραμματιστούν τη Δευτέρα, ημέρα κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ, ως «ένδειξη σεβασμού» προς τη μακροβιότερη μονάρχη του κόσμου.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την Πέμπτη, το αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου με τη μεγαλύτερη κίνηση επιβεβαίωσε πως θα προέβαινε «στις κατάλληλες αλλαγές» στη λειτουργία του «προκειμένου να αποφευχθεί η ηχορύπανση» κατά τη διάρκεια της κηδείας της Ελισάβετ στο Αββαείο του Γουέστμινστερ και το Ουίνδσορ.

Σύμφωνα με το CNN, η British Airways έχει ήδη ακυρώσει 50 πτήσεις μικρής διάρκειας, ενώ η Virgin Atlantic ανέβαλε τέσσερις πτήσεις από και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι επιχειρησιακές αλλαγές που αναμένεται να επηρεάσουν χιλιάδες ταξιδιώτες και περίπου το 15% του προγράμματος του Χίθροου, τέθηκαν σε εφαρμογή ώστε να διασφαλιστεί πως σε συγκεκριμένες ώρες της Δευτέρας θα είναι ήρεμος ο λονδρέζικος ουρανός.

Συγκεκριμένα, για τριάντα λεπτά από τις 11:40 έως τις 12:10 δεν θα υπάρχουν πτήσεις πάνω από το Λονδίνο, ώστε να μην υπάρξει αχρείαστος θόρυβος κατά τη διάρκεια των δύο λεπτών σιγή στο τέλος της κηδείας.

Επιπλέον, οι αφίξεις στο Χίθροου θα ανασταλούν από τις 13:45 έως τις 14:20 «για να διασφαλιστεί η σιγή κατά τη διάρκεια της νεκροπομπής», ενώ δεν θα υπάρξουν αναχωρήσεις για μία ώρα και 40 λεπτά από τις 15:05, καθώς η πομπή με το φέρετρο θα πλησιάζει το Κάστρο του Ουίνδσορ για την ταφή.

«Οι αεροπορικές εταιρείες θα επικοινωνήσουν απ’ ευθείας με τους επιβάτες που θα επηρεαστούν από τις αλλαγές αυτές για τα ταξιδιωτικά τους σχέδια και τις διαθέσιμες επιλογές» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση του Χίθροου.

