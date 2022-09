Τα βλέμματα όλου του κόσμου είναι στραμμένα στο εξοχικό ανάκτορο Μπαλμόραλ της Σκωτίας, όπου έχει συγκεντρωθεί σύσσωμη η βασιλική οικογένεια Ουίνδσορ, για να βρίσκεται στο πλευρό της βασίλισσας Ελισάβετ, στον απόηχο της είδησης ότι οι γιατροί που την παρακολουθούν εμφανίζονται ανήσυχοι για την κατάσταση της υγείας της, συστήνοντας να τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση.

Παρότι ήδη έχουν περάσει πέντε ώρες από την αρχική ενημέρωση, το Παλάτι τηρεί σιγή ιχθύος και δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Μια δημοσιογράφος του BBC φαίνεται πως… βιάστηκε σχετικά με την κατάσταση υγείας της βασίλισσας και ανακοίνωσε λανθασμένα τον θάνατό της.

Το tweet της Yalda Hakim εστάλη στις 15:07, αλλά διαγράφηκε γρήγορα.

Η Hakim, παρουσιάστρια και ανταποκρίτρια του Οργανισμού, παραδέχτηκε το λάθος λίγη ώρα αργότερα και ζήτησε συγγνώμη.

«Ήταν εσφαλμένο, δεν υπήρχε ανακοίνωση [θανάτου] και διέγραψα το tweet. Ζητώ συγγνώμη».

I tweeted that there had been an announcement about the death of the Queen. This was incorrect, there has been no announcement, and so I have deleted the tweet. I apologise.

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) September 8, 2022