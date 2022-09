Ανήσυχοι για την κατάσταση της υγείας της είναι οι γιατροί της βασίλισσας Ελισάβετ και «συνέστησαν να τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση» στην κατοικία του Μπαλμόραλ στην Σκωτία, όπως ανακοίνωσαν νωρίτερα τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

«Έπειτα από νέα αξιολόγηση το πρωί, οι γιατροί της βασίλισσας ανησυχούν για την υγεία της Αυτής Μεγαλειότητας και συνέστησαν να παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση. Η βασίλισσα συνεχίζει να αισθάνεται άνετα στο Μπαλμόραλ», αναφέρεται σε σύντομη ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ.

Τα μέλη της στενής της οικογένειας έχουν ενημερωθεί, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση με την οποία υποβαθμίζονται οι φήμες ότι η βασίλισσα είχε πτώση.

Σημειώνεται πως χθες Τετάρτη η βασίλισσα ακύρωσε συνάντηση με τους συμβούλους της, η οποία ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα, κατόπιν σύστασης των γιατρών της να ξεκουραστεί, όπως ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Και τα τέσσερα παιδιά της βασίλισσας Ελισάβετ βρίσκονται στο Μπαλμόραλ της Σκωτίας ύστερα από την είδηση ότι οι γιατροί ανησυχούν για την κατάσταση της υγείας της, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του ITV.

Μαζί τους είναι τα εγγόνια της Ουίλιαμ και Χάρι καθώς και η Μέγκαν Μαρκλ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Όπως σχολίασε δημοσιογράφος του BBC, «υπάρχει ένας βαθμός σοβαρότητας που δεν έχουμε δει στο παρελθόν, το γεγονός ότι η ανακοίνωση εξεδόθη όταν συνήθως το παλάτι είναι τόσο απρόθυμο να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για την υγεία της βασίλισσας».

«Η διατύπωση της ανακοίνωσης…και η μετακίνηση των πιο σημαντικών μελών της βασιλικής οικογένειας προς το Μπαλμόραλ, προς τη βασίλισσα, όλα αυτά υποδηλώνουν ένα ξεκάθαρο βαθμό ανησυχίας για την υγεία της 96χρονης βασίλισσας».

«Ολόκληρη η χώρα ανησυχεί», μετά τις εξελίξεις σχετικά με την υγεία της βασίλισσας, δήλωσε η Λιζ Τρας.

«Οι σκέψεις μου βρίσκονται με την Μεγαλειότητά της την βασίλισσα και την οικογένειά της», δήλωσε ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Κιρ Στάρμερ εκφράζοντας την βαθιά του ανησυχία και προσθέτοντας ότι συμμερίζεται με ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο τις ελπίδες για την ανάρρωσή της.

Εν τω μεταξύ, εμφανώς εξουθενωμένη, αδυνατισμένη και με μπαστούνι, η βασίλισσα Ελισάβετ υποδέχθηκε την Τρίτη στο κάστρο του Μπαλμόραλ, στη Σκωτία, τη νέα Βρετανίδα πρωθυπουργό, Λιζ Τρας.

Liz Truss officially became the UK’s new prime minister today after meeting Queen Elizabeth II at Balmoral Castle in Scotland.

Truss, the foreign secretary for the past year, defeated rival Rishi Sunak on Monday in the race to become leader of the Conservative Party.#UTVNews pic.twitter.com/xXibaxTTtX

