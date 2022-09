Υπό ιατρική επίβλεψη στο κάστρο Μπαλμόραλ βρίσκεται η βασίλισσα Ελισάβετ, αφού οι γιατροί ανησύχησαν για την υγεία της, όπως ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Συγκεκριμένα οι γιατροί της συνέστησαν να παραμείνει υπό ιατρική επίβλεψη.

«Έπειτα από νέα αξιολόγηση το πρωί, οι γιατροί της βασίλισσας ανησυχούν για την υγεία της Αυτής Μεγαλειότητας και συνέστησαν να παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση. Η βασίλισσα συνεχίζει να αισθάνεται άνετα στο Μπαλμόραλ», αναφέρεται σε σύντομη ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ.

Η 96χρονη βασίλισσα, η οποία βρίσκεται στο κάστρο Μπαλμόραλ της Σκωτίας, συνάντησε την Τρίτη την Λιζ Τρας για να της αναθέσει τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, έχοντας νωρίτερα δεχθεί τον Μπόρις Τζόνσον που υπέβαλε επισήμως την παραίτησή του από την πρωθυπουργία.

