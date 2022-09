Χαμός στο Νις – Κολωνία, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να έρχονται στα χέρια λίγες ώρες πριν την σέντρα της αναμέτρησης, με τις τελευταίες πληροφορίες μάλιστα ν’ αναφέρουν πως υπάρχει οπαδός που έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Η αρχή έγινε με το… ντου των οπαδών της γερμανικής ομάδας προς αυτούς της γαλλικής, με τους χούλιγκαν των δύο συλλόγων να έρχονται στα χέρια και να πέφτει απίστευτο ξύλο.

Καπνογόνα, φωτοβολίδες και μάχες σώμα με σώμα συνθέτουν το σκηνικό αυτή την ώρα στο γήπεδο της Νίκαιας. Μάλιστα ένας οπαδός έπεσε από τις κερκίδες με αποτέλεσμα να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Αυτή την ώρα υπάρχει μίτινγκ του διαιτητή, με τους ανθρώπους της UEFA για να πάρουν την τελική απόφαση για τον αγώνα.

Conference League match between OGC Nice and Koln has been cancelled after riots between the two fan groups. #OGCNice #OGCNKOE #UECLpic.twitter.com/Qhi3ZUC7II

