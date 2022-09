Ο Κρις Πάιν γίνεται γρήγορα ο« βασιλιάς της περιοδείας τύπου «Don’t Worry Darling»».

Ο ηθοποιός έχει εντοπιστεί πολλές φορές να κάνει τον μεσάζοντα-ειρηνιστή για να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ των ατόμων στο καστ και το συνεργείο – το οποίο περιλαμβάνει τους Φλόρενς Πιού, Χάρι Στάιλς και Ολίβια Γουάιλντ – τόσο στο κόκκινο χαλί όσο και στην αίθουσα για την πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Μέσα σε όλο αυτό το συνεχιζόμενο δράμα, μια συνέντευξη έχει γίνει viral που δείχνει τον Πάιν, 42 ετών, να «αποστασιοποιείται», ενώ ο Στάιλς, 28 ετών, απαντά σε ερώτηση δημοσιογράφου.

«Νομίζω, ξέρετε, το αγαπημένο μου πράγμα στην ταινία είναι ότι μοιάζει με… ταινία», λέει ο Στάιλς στο κλιπ, ενώ ο Πάιν κοιτάζει το πάτωμα με κενή έκφραση.

«Ξέρετε, μοιάζει με μια πραγματική ταινία που πηγαίνει στο θέατρο. Ξέρετε, ο λόγος για τον οποίο θα πήγαινες να δεις κάτι στη μεγάλη οθόνη», συνεχίζει ο ακατάπαυστος τραγουδιστής.

Αν και είναι πιθανό ο Πάιν απλά να αφαιρέθηκε, οι χρήστες του Twitter δεν μπορούσαν να σταματήσουν να κάνουν ξεκαρδιστικά σχόλια για τον ηθοποιό της ταινίας «Wonder Woman».

«Ο Κρις Πάιν μοιάζει με λευκή μαμά των προαστίων το πρωί μετά από μια νύχτα κρασιού και κλάματος. Ξεφούσκωσε και αποστασιοποιήθηκε», έγραψε ένα άτομο.

Ένας άλλος δηλωμένος σούπερ θαυμαστής συμμετείχε, γράφοντας στο twitter: «Είμαι φανατικός θαυμαστής του Κρις Πάιν εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, οπότε θεωρώ τον εαυτό μου κάτι σαν ειδικό, και μπορώ με σιγουριά να πω ότι επανεξετάζει όλες τις επιλογές της ζωής του εδώ… κυριολεκτικά αποστασιοποιείται από το περιβάλλον του».

I’ve been a diehard Chris Pine fan for nearly 20 years now so I consider myself something of an expert, and I can confidently say he is reconsidering all his life choices here… literally dissociating from his surroundings https://t.co/RZujeSveoo

— may (@creepertastic) September 5, 2022