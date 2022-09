Ο Χάρι Στάιλς και ο Κρις Πάιν έγιναν το αντικείμενο της συζήτησης στο 79ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την προβολή της τελευταίας τους ταινίας. Το «Don’t Worry Darling», στο οποίο πρωταγωνιστούν, είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ σε σκηνοθεσία της Ολίβια Γουάιλντ.

Η ταινία βρίσκεται εδώ και λίγο καιρό στο επίκεντρο λόγω αντιπαραθέσεων και όχι μόνο. Αρχικά, υπήρξε το ρομαντικό ειδύλλιο που δημιουργήθηκε κατά τα γυρίσματα της ταινίας μεταξύ του Χάρι Στάιλς και της Ολίβια Γουάλτ. Αργότερα, υπήρξαν οι φήμες για διαμάχη μεταξύ της Ολίβια Γουάιλντ και της πρωταγωνίστριας της ταινίας Φλόρενς Παγκ.

Τώρα, ένα άλλο στιγμιότυπο από την πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έχει γίνει viral. Ένα βίντεο με τον Χάρι και τον Κρις Πάιν φαίνεται να έχει προκαλέσει σύγχυση στους θαυμαστές.

Το βίντεο έχει γίνει viral στο Twitter, διχάζοντας τους θαυμαστές. Στο στιγμιότυπο ο Χάρι Στάιλς φαίνεται να φτύνει τον Κρις Πάιν κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας. Το βίντεο φαίνεται να έχει καταγραφεί την ώρα που οι ηθοποιοί έπαιρναν τις θέσεις τους στην εκδήλωση της πρεμιέρας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 2022.

Το βίντεο δείχνει τον Πάιν που έχει ήδη καθίσει δίπλα στην Ολίβια να κοιτάζει καθώς ο Χάρι κατευθύνεται προς τη θέση δίπλα του.

Ενώ πλησιάζει, υπάρχει μια στιγμή όπου ο Χάρι φαίνεται πως μπορεί να φτύνει κάτι από το στόμα του. Την ίδια στιγμή, ο Κρις φαίνεται να κοιτάζει προς τα κάτω καθώς σταματά να χειροκροτεί ενώ προσπαθεί να σκεφτεί τι συνέβη. Το βίντεο έχει γίνει viral στα social media με τους θαυμαστές να αναρωτιούνται τι πραγματικά έγινε.

Έφτυσε ή όχι τελικά ο Χάρι Στάιλς τον Κρις Πάιν;

#HarryStyles appears to spit on Chris Pine i won’t sleep until i know the truth pic.twitter.com/wLXjIHTYgU

— JZMaclin (@Mac70J) September 6, 2022