Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 12:52 (τοπική ώρα, 07:52 ώρα Ελλάδας) σε μικρό εστιακό βάθος 16 χιλιομέτρων, εντοπίστηκε στην πόλη Λούντινγκ, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τσενγκντού, της πρωτεύουσας της επαρχίας Σετσουάν, όπως ανέφερε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS).

On September 4th, Meishan, Sichuan, #China: Yes! YES!!! Earn up to $500 for a nucleic test!!! RUN!!! RUN!!! pic.twitter.com/elIP1Ev7AB

— Annuit Coeptis (@elitearehere) September 5, 2022