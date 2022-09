Το Ψηφιακό Υπουργείο της Ιαπωνίας «κήρυξε πόλεμο» στις δισκέτες και τα CD που χρησιμοποιούνται ακόμα ευρέως στη χώρα λόγω γραφειοκρατίας.

Αν και είναι διάσημη για την εφευρετικότητά και την πρωτοπορία της σε θέματα τεχνολογίας, η Ιαπωνία είναι παραδόξως γνωστή και για την τάση της να προσκολλάται σε παλιές τεχνολογίες όπως το φαξ, το οποίο επίσης παραμένει σε σχετικά ευρεία χρήση.

Περίπου 1.900 διαδικασίες του ιαπωνικού δημοσίου απαιτούν από τις επιχειρήσεις να διατηρούν αρχεία σε δισκέτες, CD και mini-disc, δήλωσε ο Ψηφιακός Υπουργός Τάρο Κόνο.

Digital Minister declares a war on floppy discs.

There are about 1900 government procedures that requires business community to use discs, i. e. floppy disc, CD, MD, etc to submit applications and other forms. Digital Agency is to change those regulations so you can use online.

— KONO Taro (@konotaromp) August 31, 2022