Το πρόβλημα του προσφυγικού αρχίζει πάλι να έρχεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, με όσα τραγικά συνέβησαν στον Εβρο με τον θάνατο ενός 5χρονου προσφυγόπουλου, καθώς και την αύξηση των προσφυγικών ροών. Ενδεικτικό ότι στα Κύθηρα σε ένα μόλις 24ωρο έφτασαν εκατοντάδες πρόσφυγες.

Για άλλη μια φορά η Ευρώπη παίζει το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου, οι χώρες πρώτης γραμμής καλούνται να βγάλουν «τα κάστανα από τη φωτιά» και στρέφονται η μία κατά της άλλης, κυνηγημένοι άνθρωποι σε απόγνωση αντιμετωπίζονται άθλια και η συζήτηση για σοβαρή και αποτελεσματική προσφυγική πολιτική παραπέμπεται στις καλένδες. Ημίμετρα, χρηματοδοτήσεις και πολλές αναλύσεις, ενώ άνθρωποι πεθαίνουν και υποφέρουν στοιβαγμένοι σε καμπ.

«Εδώ ειναι το σπίτι μας δεν φεύγουμε», ξαναφώναξαν οι πρόσφυγες που έχουν παραμείνει στον Ελαιώνα παρά την κυβέρνητική απόφαση για κλείσιμο της δομής, στους αστυνομικούς που έκαναν έφοδο τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Σπίτι τους το καμπ θα αναρωτηθεί κάποιος, για να συνειδητοποιήσει αμέσως μετά το μέγεθος της απόγνωσης και του φόβου αυτών των ανθρώπων που το αύριο είναι πάντα χειρότερο από το χθες.

Λίγο πριν τις 05.00 το πρωί η ελληνική αστυνομία εισήλθε στον προσφυγικό καταυλισμό επιχειρώντας να «καθαρίσει» το καμπ ώστε να λάβει σάρκα και οστά η προειλημμένη απόφαση να κλείσει η δομή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες – καταγγελίες, οι άνδρες των ΜΑΤ αφαίρεσαν τα οδοφράγματα που είχαν στήσει οι εναπομείναντες πρόσφυγες στις πύλες, ενώ έκαναν και χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης εναντίον των προσφύγων που αντέδρασαν πετώντας πέτρες.

Today at 4:58am Greek police entered the refugee camp of #Ελαιώνας in Athens in an attempted eviction of the camp. They removed the barricades residents had built at the gates and then fired tear gas and a flash grenade at those resisting inside. pic.twitter.com/wztBHMC0Yr

— Moira Lavelle (@Alohamoira) August 18, 2022