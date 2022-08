Το LAPSE, πρόκειται για μια πρωτόγνωρη εμπειρία εμβύθισης σε ένα οπτικοακουστικό περιβάλλον που πρωταγωνιστεί μία οθόνη αιωρούμενη κυριολεκτικά πάνω από το κοινό, ενώ την ίδια στιγμή η εικόνα της «διαχέεται» και αντανακλά σαν μια δέσμη φωτός πάνω σε έναν τεράστιο καθρέφτη.

Δύο δυναμικοί καλλιτέχνες της σύγχρονης γενιάς ενώνονται σε ένα υποβλητικό έργο, το οποίο θα είναι επισκέψιμο για το κοινό καθημερινά – με ελεύθερη είσοδο – έως και τις 14 Αυγούστου – μεταξύ 18:00 και 22:00 –, στο Αριστερό Παρασκήνιο της Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Διαβάστε επίσης: Ολοκληρώθηκε το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Τι θα δει ο θεατής

Ο επισκέπτης επιλέγει τον τρόπο θέασης του έργου, καθισμένος ή περιπλανώμενος ανάμεσα στα στοιχεία της εγκατάστασης, βιώνοντας κάθε φορά μια ξεχωριστή εμπειρία.

Στην οπτικοποίηση του έργου κυριαρχεί η φιγούρα μιας γυναίκας που επιπλέει εκατοντάδες χιλιόμετρα στον ποταμό Αχελώο, παρασυρμένη και απομονωμένη στη ροή μιας αέναης κινητικότητας, ενώ την ίδια στιγμή η εικόνα συνομιλεί με ένα ηχητικό «πορτρέτο» της σύγχρονης αστικής ζωής που εκμηδενίζει το χρόνο και τις αποστάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες των Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και Delta Pi Productions and Arts Management, όπως αντίστοιχα και στα κοινωνικά δίκτυα: @SNFCC και @deltapiproductions.

Το LAPSE αποτελεί ανάθεση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) σε συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Κέντρου Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

LAPSE

Σταύρος Γασπαράτος & Lars Jan

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σύλληψη, Συν-Δημιουργία, Μουσική Σύνθεση & Σχεδιασμός Ηχητικής Εγκατάστασης: Σταύρος Γασπαράτος

Συν-Δημιουργία, Σκηνοθεσία Κινηματογραφικού Υλικού & Σχεδιασμός Οπτικής Εγκατάστασης: Lars Jan

Σχεδιασμός-Διεύθυνση Παραγωγής: Κωνσταντίνος Σακκάς

Σύμβουλος Αρχιτέκτων: Βασίλης Σάλτας

Τεχνικός Σύμβουλος Περιοδείας: Μανώλης Βιτσαξάκης

Αρχιτεκτονικά Σχέδια: Σοφία Κεραμίδα

Βοηθός Συνθέτη: Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου

Επιμέλεια περιεχομένου κειμένων: Ραλλού Αβραμίδου

Διαχείριση περιεχομένου & συνεργατών περιοδείας: Remco van der Meer

Documentation: The ArchLabyrinth

Βοηθός Οργάνωσης Παραγωγής: Άννα Βακόντιου

Βοηθός Εκτέλεσης Παραγωγής: Κατερίνα Κάζου

Οργάνωση-Εκτέλεση Παραγωγής: Delta Pi

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ “ LAPSE ” FILM

Σκηνοθεσία & Σενάριο: Lars Jan

Διεύθυνση Φωτογραφίας & Drone Operator: Τάσος Φύτρος / FlyingDog Aerial Media

Ερμηνευτές: Δομινίκη Δρακοπούλου, Εμμανουέλα Πεχυνάκη, Έφη Κουτσάκου, Νηρεύς Μαρκάκης

Σχεδιασμός Κοστουμιών: Κωνσταντίνα Μαρδίκη

Μοντάζ: Studio Lars Jan Inc.

Video Graphics: Μιχάλης Νερομυλιώτης

Sound editing: Studio 1-2-3

Casting: Delta Pi productions & arts management

Εκτέλεση Παραγωγής: Μαρία Δρανδάκη / Homemade Films

Εκτέλεση Παραγωγής: Γιάννης Καραντάνης

Location Scout & Υπεύθυνος Συνεργείου Κινηματογράφησης: Γιώργος Καρόρης

Βοηθός Χειριστή Drone: Γιάννης Γεμελιάρης

Συντονισμός Παραγωγής & Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαλβίνα Λορίδα

Βοηθός Οργάνωσης Παραγωγής: Δανάη Γιαννακοπούλου

Βοηθοί Εκτέλεσης Παραγωγής: Δημήτρης Δημητρίου, Στέφανος Δημόπουλος

Πρώτες Βοήθειες: Στέλιος Τσαλίκης / Pashna

Νομικός Σύμβουλος: Θεόδωρος Χίου

Σχεδιασμός-Διεύθυνση Παραγωγής: Κωνσταντίνος Σακκάς

Παραγωγή: Delta Pi

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ

Ο Σταύρος Γασπαράτος είναι Έλληνας συνθέτης και sound artist. Εκτός από τα ατομικά-«σόλο» έργα του, συνθέτει μουσική για χορό, θέατρο και κινηματογράφο, σε συνεργασία με σκηνοθέτες και καλλιτέχνες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Η μουσική του έχει εκτελεστεί σε όλα τα μεγάλα ελληνικά θέατρα και συναυλιακούς χώρους, καθώς και στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στο Βερολίνο, στο Μόναχο, στο Ντίσελντορφ, στο Τορόντο, στο Κάσελ, στη Σόφια, στο Άμστερνταμ, στο Παρίσι, στη Νάπολη, στο Μακάο και σε πολλές άλλες πόλεις. Έχει συνθέσει μουσική για περισσότερες από 150 παραγωγές και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους και παραγωγικούς συνθέτες της νέας ελληνικής γενιάς.

Η μουσική που συνθέτει είναι μινιμαλιστική, πειραματική και instrumental, ενώ συνθέτει και site specific εγκαταστάσεις ήχου (sound installations). Από το 2017 είναι καλλιτεχνικός συντονιστής του Εργαστηρίου Transmedia της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ενώ το 2019 διορίστηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου (Greek Festival S.A).

Με κίνητρο το πάθος του να εφαρμόσει τις ερευνητικές του μελέτες και τις τεχνολογικές του δεξιότητες, ο Σ. Γασπαράτος έχει εντρυφήσει ιδιαίτερα σε site specific projects , όπως εγκαταστάσεις ήχου και συνεργατικές in situ παραστάσεις. Τέτοιες υλοποιήσεις μπορεί να παρατηρηθούν σε όλη τη μακρά συνεργασία του με τη Μαρία Χασάμπη, με την οποία έχει παρουσιάσει περισσότερα από 5 έργα στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, καθώς και με τους Jonah Bokaer, Alexandra Waierstall και Manuela Hartel.

Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων έργων του είναι η ηχητική εγκατάσταση για την τελετή έναρξης του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης (Αθήνα, 2009), το «Triple Echo» (2017), μια εγκατάσταση ήχου που του είχε αναθέσει το «Onassis Cultural Center» στη Νέα Υόρκη και το «Metamorposis», μια μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση ήχου που παρουσιάστηκε το 2017 στο Glass House (Connecticut, USA), DXB2” Public Space Light/ Audio Installation – Burj Plaza, Dubai – United Arab Emirates,, ενώ το πιο καινοτόμο έργο του παραμένει το «Expanded Piano», μια συναυλία-ηχητική εγκατάσταση, που επαναπροσδιορίζει τη χρήση του ίδιου του οργάνου και έκανε πρεμιέρα στο EMPAC NY το 2014.

Η μουσική του που κυκλοφόρησε περιλαμβάνει τα ακόλουθα άλμπουμ: Rage Park (2019), Experimenta–lism (2018), Expanded Piano (2015), Seven (2013), και Rehearsals (2008).

LARS JAN

Ο Lars Jan είναι σκηνοθέτης, εικαστικός καλλιτέχνης και συγγραφέας με έδρα το Los Angeles. Ιδρυτής της Early Morning Opera, ενός ερευνητικού κέντρου στρέφεται στις διατομές μεταξύ διαφορετικών μορφών τέχνης, τα έργα του οποίου εξερευνούν τις αναπτυσσόμενες τεχνολογίες σε συνάρτηση με το ζωντανό κοινό και την μη ταξινομήσιμη εμπειρία.

Τα πρωτότυπα έργα του Jan – συμπεριλαμβανομένων των Holoscenes, The White Album, The Institute of Memory (TIMe) και Abacus – έχουν παρουσιαστεί μεταξύ άλλων από το Whitney Museum, το Sundance Film Festival, το BAM Next Wave Festival, το Times Square Arts, το Under the Radar Festival, το REDCAT, το Wexner Center, το PICA TBA Festival, το ICA Boston, το CAP UCLA, το EMPAC, το Toronto Nuit Blanche Festival, το London‘s Burning, το NYU Abu Dhabi, το Istanbul Modern, το Sydney Festival και το Festival TransAmeriques.

Είναι ο νικητής της 3ης Audemars Piguet Art Commission και εξέθεσε το Slow–Moving Luminaries, ένα καθηλωτικό κινητικό περίπτερο σε ένα στρέμμα της προκυμαίας κατά τη διάρκεια της Art Basel Miami Beach. Είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού του CalArts και μέλος των United States Artist, Creative Capital και TED Senior Fellow.