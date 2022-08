Τραγωδία στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης. Ο Φλοριάντ Μπελιού, πατέρας δύο ανηλίκων αγοριών έπεσε, λίγα δευτερόλεπτα μετά την σύζυγό του, την ημέρα των γενεθλίων του από τον 6ο όροφο διαμερίσματος.

Ο 35χρονος και η Oρνέλα Σέχι, 28 ετών, βρέθηκαν νεκροί στην πίσω αυλή της πολυκατοικίας που διέμεναν γύρω στις 9:15 το πρωί του Σαββάτου, δήλωσαν αστυνομικές πηγές στη New York Post.

Οι γείτονες είπαν ότι άκουσαν φωνές λίγο πριν το ζευγάρι βρεθεί στο κενό και οι ερευνητές εξετάζουν αν του θανατηφόρου περιστατικού προηγήθηκε καυγάς μεταξύ του ζευγαριού.

Οι μικροί τους γιοι, ηλικίας 6 και 2 ετών, βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα εκείνη τη στιγμή, ενώ ένας γείτονας ανέφερε πως άκουσε ένα παιδί να φωνάζει: «Μαμά! Μαμά!» μετά την πτώση τους.

Εργαζόταν ως ηθοποιός και σκηνοθέτης και κατάγονταν από την Αλβανία.

Είχε αποφοιτήσει από την Ακαδημία Τεχνών και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του είχε εμπλακεί σε διάφορες κινηματογραφικές παραγωγές αλλά και σε ρόλους στο εθνικό θέατρο.

Πριν από μερικά χρόνια, έφυγε από την Αλβανία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και μαζί με τη σύζυγό του, Ορνέλα Σέχι, προσπάθησαν να γυρίσουν σελίδα στη ζωή τους και να κάνουν μια νέα αρχή.

Στις ΗΠΑ, ο Φλοριάντ Μπελιού εργάστηκε για κάποιο διάστημα ως κτηματομεσίτης. Ο ίδιος πριν από δύο χρόνια είχε παραχωρήσει συνέντευξη και, μεταξύ άλλων, είχε αποκαλύψει ότι είχε αρχίσει να γράφει δύο βιβλία, το ένα εκ των οποίων προοριζόταν για κινηματογραφικό σενάριο, το οποίο και σκόπευε να παρουσιάσει στο Netflix.

Florind Belliu last post on Facebook revealed after leapt from Bronx building with his wife Ornela Shehi. lorind Belliu talks about an event that cannot find justice, has become a trap and for which many people have left him alone.https://t.co/90h2ri7zfq pic.twitter.com/p2E7yIyaYc

— Fox3 Now (@fox3news) August 8, 2022