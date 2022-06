Σφοδρές μάχες πόρτα-πόρτα γίνονται στο Σεβεροντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Λουγκάνσκ, Σέρχι Χαϊντάι.

«Για σχεδόν τέσσερις μήνες, οι Ρώσοι δεν είχαν σημαντικές νίκες, οπότε ρίχνουν όλες τις εφεδρείες τους για να καταλάβουν το Σεβεροντονέτσκ. Δίνονται σκληρές μάχες για κάθε σπίτι στην πόλη. Ο ουκρανικός στρατός χρειάζεται πυροβολικό μεγάλου βεληνεκούς για να απωθήσει τους Ρώσους σε απόσταση ασφαλείας. Δεκάδες κατακτητές πεθαίνουν καθημερινά κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στους δρόμους του Σεβεροντονέτσκ», ανέφερε σε μήνυμά του στο Telegram o Χαϊντάι.

Περίπου 10.000 άμαχοι εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη, πρόσθεσε.

Enemy is attacking Sievierodonetsk & Toshkivka,burns villages in Hirska & Popasnyanska hromady.Yesterday they shelled territory of «Fiberglass» & former plant of measurements.Pavlograd & Synetsky suffered again.They are storming the town at the moment.Our defenders hold the fort pic.twitter.com/Ez7GoEgVqX

— Serhiy Haidai (@TXlrgA0vCNNaf1G) June 16, 2022