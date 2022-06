Καθώς η ελληνική κοινωνία διατρανώνει καθημερινά την αποστροφή της στην προστατευτική μάσκα, τα κρούσματα του κοροναϊού χάρη στη φρεσκάδα των υποπαραλλαγών της Ομικρον, εκτοξεύονται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 35%, την τελευταία εβδομάδα.

Μωβ τσούχτρες και πράσινα άλογα

Οι λόγοι που πριν μερικούς μήνες υπαγόρευαν την άρση όλων των μέτρων και κυρίως της μάσκας στους εσωτερικούς χώρους, έχουν πάψει να συντρέχουν εδώ και καιρό.

Ο συναγερμός έχει χτυπήσει, περισσότερο από τις τσούχτρες στις θάλασσες – καθώς οι περίφημοι σκληροί δείκτες φωτίζουν μια διαφορετική αναδυόμενη πραγματικότητα που μπορεί να γεννήσει το κατακαλόκαιρο, ένα νέο πανδημικό κύμα.

Τα κρούσματα πλέον φθάνουν καθημερινά τις 10.000, ενώ πάνω από 10 είναι οι νεκροί κάθε μέρα κατά μέσο όρο.

Ο συνωστισμός σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας, και με κάθε έμφαση, η έλευση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από κάθε γωνιά του κόσμου χωρίς κανέναν υποτυπώδη έλεγχο, δημιουργούν συνθήκες θερμοκηπίου για τον επιπολασμό νέων μεταλλάξεων, που είναι ιδιαίτερα μεταδοτικές, που προσβάλλουν όλο και περισσότερους ανθρώπους, μέρα και νύχτα, μέσα και έξω από τα νοσοκομεία.

Ξεμακραίνει

Η διακηρυγμένη επιστροφή στην κανονικότητα, αποδεικνύεται σχεδία που ξεμακραίνει στο ανοικτό πέλαγος, το καλοκαίρι δεν μπορεί να κυλήσει χωρίς τουρισμό και διασκέδαση.

Show must go on παίζει το ράδιο στο αυτοκίνητο στις 3 το πρωί, και εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν.

Σοβαρεύουν γιατί το πρόβλημα, στα μετόπισθεν, μάλλον ποτέ δεν θεραπεύτηκε. Και το πρόβλημα βρίσκεται στα νοσοκομεία που δείχνουν να υποφέρουν από long covid συμπτώματα, με τεράστιες ελλείψεις, και ανθρώπους σε ράτζα. Πολλούς ανθρώπους σε πολλά ράτζα.

Σε τέτοιες τριτοκοσμικές συνθήκες, η ικανότητα παροχής περίθαλψης, τίθεται υπό αίρεση. Επειδή στα ράτζα σέρνεται και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σε κοινή θέα.

Πριν ξεσπάσει

Υπό αίρεση, πριν ξεσπάσει νέο κύμα. Ενα από τα πολλά παραδείγματα:

Τρεις καθηγητές ιατρικής του ΑΠΘ και διευθυντές κλινικών του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης σήμαναν συναγερμό για τις ελλείψεις με έμφαση τους αναισθησιολόγους και το σοβαρό πρόβλημα που προκαλείται στα χειρουργεία του νοσοκομείου.

Είναι ενδεικτικό πως σήμερα υπηρετούν μόλις εννέα αναισθησιολόγοι (ενώ προβλέπονται συνολικά 27 οργανικές θέσεις) με αποτέλεσμα το πάγωμα χειρουργείων – ανάμεσά τους νέοι άνθρωποι και παιδιά με καρκίνο.

Νεογνά και βρέφη

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του καθηγητή Παιδιατρικής Δημήτριου Ζαφειρίου, υπογραμμίζοντας ότι λόγω των κενών μικροί ασθενείς δεν μπορούν να κάνουν μαγνητική χωρίς αναισθησία, ενώ νεογνά και βρέφη καθυστερούν να λάβουν θεραπεία γιατί δεν υπάρχει αναισθησιολόγος για την τοποθέτηση ειδικού ενδοφλέβιου καθετήρα.

Τα προβλήματα, όμως, δεν σταματούν εδώ: Το νοσοκομείο του Αγρινίου ασθενεί από ελλείψεις σε ακτινολόγους, ενώ στη Χίο βγήκε εκτός λειτουργίας ο αξονικός τομογράφος, μετά τον μαστογράφο και τον παροπλισμό του μαγνητικού τομογράφου. Αντίστοιχα, το νοσοκομείο της Λαμίας αντιμετωπίζει τραγικά κενά σε προσωπικό.

Μόνο την Τετάρτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 9.288 νέες λοιμώξεις, με τον δείκτη θετικότητας να αγγίζει το 5,57%. Οι βασικοί ύποπτοι της νέας προδιαγεγραμμένης – όπως όλα δείχνουν – έξαρσης είναι οι υποπαραλλαγές Ομικρον 4 και Ομικρον 5 που εμφανίζουν τάσεις επικράτησης, και μάλιστα με ταχείς ρυθμούς.

Οπως εκτιμά μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Τζανάκης, η BA.4 και η ΒΑ.5 ευθύνονται σήμερα για το 60%-70% των κρουσμάτων. Και προσθέτει ότι όπως συνέβη και με τις προηγούμενες μεταλλάξεις, έτσι και οι νεότερες δεν γνωρίζουν από σύνορα, καθώς εξαπλώνονται με ταχείς ρυθμούς σε Αττική και Κρήτη, ενώ παράλληλα σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε Αρτα, Αχαΐα, Εύβοια, Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα κ.α.

Εν τω μεταξύ και ενόσω η καλή επιδημιολογική εικόνα της Ελλάδας αρχίζει να «τσαλακώνεται», οι ειδικοί επαναλαμβάνουν σε κάθε ευκαιρία πως οι νέες λοιμώξεις που προκαλεί ο πανδημικός ιός υποεκτιμώνται.

Αύξηση στα self test

Το παράδοξο δε είναι πως την ίδια ώρα οι φαρμακοποιοί της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης καταγράφουν αύξηση στη ζήτηση των self test που αγγίζει το 50%.

Παρ’ όλα αυτά, αρκετοί δεν δηλώνουν το θετικό αποτέλεσμα στον ΕΟΔΥ, ενώ άλλοι με ήπια συμπτώματα δεν υποβάλλονται καν σε έλεγχο.

Στους ρυθμούς του καλοκαιριού, οι υπομεταλλάξεις της Ομικρον κυκλοφορούν ολοένα και περισσότερο ζαλίζοντας με το πέρα δώθε τους σκληρούς δείκτες.

Οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της επικράτειας πλέον έχουν επιπεδωθεί αντί να πέφτουν και έχουν παγιωθεί στις 100, με διαφαινόμενες ανοδικές τάσεις. Αρκεί κανείς να αναλογιστεί πως το τελευταίο 24ωρο έφτασαν τις 126.

Παράλληλα, έχει ανακοπεί η πτωτική τάση στις ΜΕΘ. Αντίθετα, το ισοζύγιο εισαγωγών και εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των θανάτων, είναι ουδέτερο, γεγονός που αποτελεί σημάδι αντιστροφής των πραγμάτων.

Μάσκες, μάσκες

Επιστήμονες ανησυχούν και κάποιοι όπως ο καθηγητής Φαρμακολογίας στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αχιλλέας Γραβάνης, ζητούν επαναφορά της μάσκας.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, σημαίνει συναγερμό τονίζοντας: «Ο αριθμός των κρουσμάτων του κορονοϊού αναπτύσσει εμφανώς στοιχεία εκθετικής αύξησης που αυξάνουν και την πιθανότητα ενός πρώιμου καλοκαιρινού κύματος των παραλλαγών της Όμικρον.

Η επαναφορά της υποχρεωτικής χρήσης ΚΝ95 μάσκας και στα ΜΜΜ μη αστικού τύπου (αεροπλάνα, τρένα, υπεραστικά, τουριστικά λεωφορεία) και στους κλειστούς χώρους συνωστισμού (αεροδρόμια, πολυκαταστήματα, σουπερμάρκετ) είναι σοφή και υπεύθυνη απόφαση. Τώρα, πριν αγγίξουμε τα δεκάδες χιλιάδες κρούσματα μέσα στην τουριστική περίοδο».

Οταν δροσίσει

Ο υπουργός Υγείας, Θανάσης Πλεύρης, λέει πως δεν υπάρχει πρόθεση να υπάρξει καμία δράση εντός του καλοκαιριού, παρά μόνο τον Σεπτέμβριο, ένας νέος σχεδιασμός μετά την αξιολόγηση των δεδομένων.

«Θα υπάρξει ένας σχεδιασμός από Σεπτέμβριο καθώς αναμένεται άνοδος κρουσμάτων και αναλόγως της πίεσης που θα ασκηθεί μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιηθούν πολλά (μέτρα) αλλά μπορεί να μην ενεργοποιηθεί τίποτα».

Τέταρτη δόση

Κάλεσε τους ευάλωτους ανθρώπους να τηρούν μέτρα αυτοπροστασίας και όσους το επιθυμούν να προχωρήσουν στην τέταρτη δόση του εμβολίου κατά του κοροναϊού.

Βάσει των όσων λένε οι ειδικοί, ο υπουργός Υγείας παρατήρησε ότι από τις υπομεταλλάξεις αυτές «δεν υπάρχει ασφάλεια από τη νόσηση αλλά υπάρχει ασφάλεια από τη σοβαρή νόσηση».

Παιδιά με καρκίνο;

Την εποχή της επιστροφής σε συνθήκες αυξημένης κανονικότητας, γεννιούνται και παιδιά με καρκίνο που πρέπει οι δομές υγείας να μπορούν να τα φροντίσουν, και θα έπρεπε λογικά να μπορούσαν να το κάνουν, βγαίνοντας από μία διετία σκληρής δοκιμασίας, απέναντι σε έναν πανίσχυρο εχθρό.

Αν όμως στο μεσοδιάστημα της αναμενόμενης επανεμφάνισης νέας πανδημίας, το προφανές είναι ανέφικτο, η κανονικότητα περνάει στον χώρο της εικονικής πραγματικότητας.