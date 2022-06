Απανωτά είναι τα ξεσπάσματα και οι προκλητικές δηλώσεις του Ντμίτρι ΜεντΒέντεφ για την Ουκρανία.

Αυτή τη φορά, μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, ούτε λίγο – ούτε πολύ, μίλησε ανοιχτά για «εξαφάνιση» της χώρας, στην οποία κήρυξε πόλεμο ο Βλαντίμιρ Πούτιν, από τον… παγκόμιο χάρτη!

«Ποιος είπε ότι σε δύο χρόνια η Ουκρανία θα υπάρχει καν στον παγκόσμιο χάρτη;», δήλωσε αυθόρμητα, φυσιολογικά και χωρίς αιδώ ο Μεντβέντεφ, ο οποίος, με ανάρτηση στο κανάλι του στο Telegram, σχολίασε το αίτημα της Ουκρανίας να λάβει προμήθειες ενέργειας αυτό τον χειμώνα, με δυνατότητα καθυστέρησης πληρωμής για δύο χρόνια.

«Απλά μια ερώτηση. Ποιος είπε ότι σε δύο χρόνια η Ουκρανία θα υπάρχει καν στον παγκόσμιο χάρτη;», ανέφερε ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρος της χώρας, με την τοποθέτησή του να είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο βλέπουν την Ουκρανία οι ανώτεροι αξιωματούχοι της Ρωσίας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μεντβέντεφ προκαλεί με τις δηλώσεις του, όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά και την παγκόσμια κοινότητα, ωστόσο, δεν θα ήταν υπερβολή να σημειωθεί ότι, τις τελευταίες ημέρες, έχει επιδοθεί σε ένα παραληρηματικό κρεσέντρο επιθετικότητας, ρητορικής μίσους και παραλογισμού.

Σε νέες απειλές προς τη Δύση προχώρησε η Ρωσία, δια στόματος του Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πριν από λίγες ημέρες.

Ο πρώην πρόεδρος και επί χρόνια πρωθυπουργός της Ρωσίας προειδοποίησε τις δυτικές χώρες ότι… «οι ιππείς της Αποκάλυψης είναι καθ’ οδόν»!

Ο Μεντβέντεφ, ο οποίος από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία μέχρι και σήμερα έχει εξαπολύσει αρκετές φορές απειλές προς τη Δύση, την προηγούμενη εβδομάδα έγραψε στον λογαριασμό του στο Telegram: «Οι ιππείς της Αποκάλυψης είναι ήδη καθ’ οδόν», ενώ κατηγόρησε για μία ακόμη φορά τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και άλλα ηγετικά στελέχη στο Κίεβο ότι είναι «ναζί» και «χρήστες ναρκωτικών».

Σημειώνεται πως, πριν από λίγο καιρό, ο Ρώσος αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να επεκτείνει τα μέτωπα του πολέμου, αν δεχθούν εδάφη της επιθέσεις με πυραύλους που παραχωρήθηκαν από δυτικές χώρες στην Ουκρανία.

Την ίδια ημέρα, ο κάποτε μετριοπαθής πρώην πρόεδρος της Ρωσίας – τουλάχιστον, συγκριτικά με τον Πούτιν – προέβη σε ένα παραλήρημα μίσους και ύβρεων.

Συγκεκριμένα, έκανε μια ανάρτηση στο κανάλι του στο Telegram, που άφησε άναυδους όσους τον θυμούνταν όταν κατείχε τα ανώτατα αξιώματα της Ρωσίας, χρησιμοποιώντας ακραίους χαρακτηρισμούς και μιλώντας για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, μέσω της οποίας εξέφρασε το μίσος του για τους «έκφυλους» και «μπάσταρδους», που θέλουν «νεκρή» την Ρωσία!

«Συχνά με ρωτούν, γιατί οι αναρτήσεις μου στο Telegram είναι τόσο σκληρές. Απαντώ: γιατί τους μισώ. Είναι έκφυλοι και παλιοτόμαρα. Θέλουν τον θάνατό μας και της Ρωσίας. Όσο ζω, θα κάνω τα πάντα για να τους εξαφανίσω», δήλωσε ο 56χρονος πρώην ηγέτης, χωρίς να διευκρινίσει ποιος ήταν ο στόχος των δηλώσεών του.

Ο Μεντβέντεφ μπορεί να μην διευκρίνισε σε ποιους αναφέρεται, αλλά το πιθανότερο, όπως επισημαίνει η εφημερίδα Kommersant, εκφράστηκε με αρνητικές διαθέσεις στις ηγεσίες της Ουκρανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.

Για παράδειγμα, στις 30 Μάιου είχε γράψει ότι σε περίπτωση πυραυλικών πληγμάτων σε ρωσικές πόλεις, η Ρωσία μπορεί να καταφέρει απαντητικά πλήγματα «σε κέντρα λήψης εγκληματικών αποφάσεων», μέρος των οποίων δεν βρίσκεται «καν στο Κίεβο».

«Του έδωσαν μια θέση γελωτοποιού, χωρίς αρμοδιότητες και του επέτρεψαν να γράφει στο Telegram», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Ρώσος δημοσιογράφος, Ντμίτρι Κόλεζεφ.

Την ίδια στιγμή, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιχειρεί να δώσει την εικόνα ότι η εκστρατεία της Ρωσίας προχωράει όπως έχει σχεδιαστεί.

Οι ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις έχουν καταρρίψει δεκάδες ουκρανικά όπλα και «τα τσακίζουν σαν καρύδια», λέει ο Ρώσος πρόεδρος σε ένα σύντομο απόσπασμα συνέντευξής του.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA, όμως, το οποίο μετέδωσε πρώτο τα σχόλια, ο Πούτιν απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τα όπλα που προμηθεύουν οι ΗΠΑ, λέγοντας πως η Ρωσία τα αντιμετωπίζει εύκολα και έχει ήδη καταστρέψει δεκάδες από αυτά.

«Τα αντιαεροπορικά συστήματά μας, τα τσακίζουν σαν καρύδια. Δεκάδες έχουν καταστραφεί», δήλωσε ο Πούτιν.

Παρόλο που το ακριβές είδος των όπλων δεν είναι σαφές, η Ρωσία υποστηρίζει ότι έχει καταστρέψει τόσο αεροσκάφη όσο και πυραύλους που χρησιμοποιεί η Ουκρανία.

Διαβάστε επίσης: Αλλάζει αφήγημα η Δύση για την Ουκρανία;

Διαβάστε επίσης: Διαιρεμένη η Δύση για την πορεία του πολέμου – Η σιβυλλική δήλωση Στόλτενμπεργκ

Στον «χορό» των απειλών μπαίνει συχνά και ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ, απευθυνόμενος πρωτίστως στην Δύση και δευτερευόντως στην Ουκρανία.

«Κάναμε τα πάντα για να αποφύγουμε μια απ’ ευθείας σύγκρουση – όμως τώρα που η πρόκληση έγινε, εμείς φυσικά την αποδεχθήκαμε», είχε αναφέρει ο Ρώσος ΥΠΕΞ πριν από μερικές εβδομάδες.

«Συλλογικά η Δύση έχει κηρύξει ολοκληρωτικό υβριδικό πόλεμο εναντίον μας και είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς πόσο θα διαρκέσει όλο αυτό, όμως είναι σαφές ότι οι συνέπειες θα γίνουν αισθητές σε όλους, χωρίς εξαίρεση», δήλωσε σε ομιλία του ο Λαβρόφ.

Και προσέθεσε πως οι προσπάθειες της Δύσης να απομονώσει τη Ρωσία είναι καταδικασμένες να αποτύχουν, ενώ υπογράμμισε τη σημασία των σχέσεων της Ρωσίας με την Κίνα, την Ινδία, την Αλγερία και τις χώρες του Κόλπου.

Στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τα επόμενα σχέδιά του ως προς την Ουκρανία, αναφέρεται σε μια σειρά αναρτήσεών του του ο καθηγητής Ιστορίας του Γέιλ, Τίμοθι Σνάιντερ. Ο συγκεκριμένος καθηγητής υποστηρίζει ότι ο Ρώσος πρόεδρος στοχεύει στη δημιουργία προσφυγικών ροών, οι οποίες θα προκαλέσουν πιθανώς αποσταθεροποίηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τον Σνάιντερ, σε αυτό αποσκοπεί ο αποκλεισμός των ουκρανικών λιμανιών στη Μαύρη Θάλασσα από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο Σνάιντερ, στις αναρτήσεις του, εξηγεί πώς θεωρεί ότι χρησιμοποιεί ο Πούτιν προς όφελός του την επισιτιστική ανασφάλεια, αποκαλώντας την «τελευταίο κεφάλαιο της πολιτικής τής πείνας».

Russia has a hunger plan. Vladimir Putin is preparing to starve much of the developing world as the next stage in his war in Europe. 1/16

— Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) June 11, 2022