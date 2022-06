Σήμα κατατεθέν του είναι αναμφίβολα η ατίθαση ξανθιά κόμη του.

Είναι ωστόσο και πλείστα όσα σκάνδαλα, ψέματα, γκάφες -εκούσιες και ακούσιες- και χονδροειδή αστεία, που δεν έχουν να κάνουν σε τίποτε με το βρετανικό φλεγματικό χιούμορ, παρά είναι ενίοτε «εμποτισμένα» με ομοφοβία, σεξισμό και ρατσισμό.

Όλα αυτά συνοδεύουν εδώ και τέσσερις δεκαετίες την ενήλικη και επαγγελματική ζωή του Μπόρις Τζόνσον: από τη δημοσιογραφία μέχρι την πολιτική.

Κατά πολλούς αναλυτές, αυτό το ανάλαφρο του χαρακτήρα του ήταν ένα από τα στοιχεία -συνδυαστικά με τη λαϊκίστικη πολιτική του- που τον κατέστησε δημοφιλή στο συντηρητικό κοινό της Βρετανίας και τον ώθησε το 2019 μέχρι και την πρωθυπουργία, στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Κατά του επικριτές του δεν είναι παρά ένας ελιτιστής προβοκάτορας, με εκούσια έλλειψη πολιτικής ορθότητας και ροπή στο ψεύδος.

Τον έχουν συγκρίνει με τον Ντόναλντ Τραμπ ή ακόμη και με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Το ευρέως χρησιμοποιούμενο παρατσούκλι του «ΜποΤζο» -επισήμως από τα πρώτα γράμμα του ονόματος και του επιθέτου του- αποτελεί για πολλούς μια έμμεση πλην σαφή αναφορά στον διάσημο κλόουν Μπόζο (όνομα που στην αργκό σημαίνει βλάκας) και στον ρόλο του Μπόρις Τζόνσον ως τσαρλατάνου της βρετανικής πολιτικής σκηνής.

Ο ίδιος, πίσω στο 2006, είχε μιλήσει σε εκπομπή του BBC για τη «λαμπρή στρατηγική της γκάφας».

Κοντολογίς, υποστήριζε ότι όσα ακατονόμαστα κάνει αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής τακτικής, που προκαλεί σύγχυση στα ΜΜΕ και κατ’ επέκταση στο κοινό.

Ακόμη και τότε, κανείς δεν μπορούσε να πει με ασφάλεια εάν σοβαρολογούσε ή όχι.

Τίποτε όμως το αστείο δεν υπάρχει στους καταστροφικούς κυβερνητικούς χειρισμούς στα σκάνδαλα που στιγμάτισαν την πρωθυπουργία του από το 2019.

Από το θυελλώδες Brexit, για τα απόνερα του οποίου το Λονδίνο σήμερα βρίσκεται στα πρόθυρα ενός εμπορικού πολέμου με την Ε.Ε., εν μέσω οξείας οικονομικής κρίσης.

Έως τη ιδιαίτερα φονική στη Βρετανία πανδημία της COVID-19, στις αρχές της οποίας ο Τζόνσον επέμενε ότι «είναι απλά ένας ιός» και ήταν θιασώτης της «ανοσίας της αγέλης», μέχρι που νοσηλεύτηκε και ο ίδιος και έκανε έκτοτε δημόσια στροφή 180 μοιρών.

Αυτό όμως δεν πτόησε τον ίδιο και συνεργάτες του στη Ντάουνινγκ Στριτ να συμμετέχουν στα περιβόητα πια κορονοπάρτι, εν μέσω καραντίνας.

Exclusive: ITV News obtains pictures of Boris Johnson drinking at a Downing Street party during lockdown in November 2020.

The photos cast doubt on the PM’s claims he was unaware of rule-breaking in No 10 during the pandemic.

See the images here:https://t.co/KsSuFhcNm8

— ITV News (@itvnews) May 23, 2022