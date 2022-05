Η όρκα, που είχε χάσει τον προσανατολισμό της και είχε εισέλθει στον ποταμό Σηκουάνα, βρέθηκε νεκρή σήμερα, ανακοίνωσε η οργάνωση Sea Sepherd, αφού απέτυχε το σχέδιο με στόχο να οδηγηθεί και πάλι στον ωκεανό και επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πονά και πάσχει από θανατηφόρα νόσο.

Η μήκους 4 μέτρων αρσενική όρκα είχε εντοπισθεί αρχικά στις 16 Μαΐου στις εκβολές του Σηκουάνα, ανάμεσα στο λιμάνι της Χάβρης και την πόλη Ονφλέρ στη Νορμανδία.

Στη συνέχεια κολύμπησε δεκάδες μίλια στο Σηκουάνα και έφθασε στη δυτική πόλη Ρουέν.

🇫🇷🐋 The #Seine River has an unusual visitor: a killer whale.

Its presence is raising concern as authorities say the orca needs to get back to the sea as soon as possible.

It was last spotted in Rouen, Normandy pic.twitter.com/u6L7Bsu8Ap

