Ο σύμβουλος της μόνιμης ρωσικής αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ στην Γενεύη Μπορίς Μπόνταρεφ υπέβαλε την παραίτηση του καθώς τάχθηκε κατά του πολέμου στην Ουκρανία.

Την απόφαση του κοινοποίησε στην σελίδα του στο Facebook στην οποία έγραψε: «Στα είκοσι χρόνια της διπλωματικής μου καριέρας, είδα διάφορες στροφές στην δική μας εξωτερική πολιτική, αλλά ποτέ δεν ένοιωσα τέτοια ντροπή για την χώρα μου, όσο την 24η Φεβρουαρίου αυτού του έτους».

BREAKING: 🇷🇺 Russia’s Counsellor to the United Nations in Geneva has resigned.

Boris Bondarev: “Never have I been so ashamed of my country.”

UN Watch is now calling on all other Russian diplomats at the United Nations—and worldwide—to follow his moral example and resign.

🧵:

