«Οι καρδιές του αμερικανικού λαού είναι με τις μητέρες της Ουκρανίας»

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν συναντήθηκε σήμερα με Ουκρανούς πρόσφυγες στην ανατολική Σλοβακία, στην τελευταία ημέρα της περιοδείας της στη Ρουμανία και τη Σλοβακία, με στόχο να επισκεφθεί Αμερικανούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στις χώρες αυτές και γυναίκες και παιδιά που έφυγαν από την Ουκρανία για να γλυτώσουν από τη ρωσική εισβολή.

Η Μπάιντεν συνομίλησε με οικογένειες προσφύγων, εθελοντές και εργαζόμενους σε ένα κέντρο υποδοχής προσφύγων στην πόλη Κόσιτσε, στην ανατολική Σλοβακία, ένα από τα κύρια σημεία διέλευσης για πάνω από 400.000 Ουκρανούς πρόσφυγες, οι οποίοι διέσχισαν τα σύνορα προς τη Σλοβακία, μετά τη ρωσική εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου.

In Košice, Slovakia, the local bus station has transformed into a 24 hour aid center.

Here, humanitarian workers welcome Ukrainians after they cross the border, providing warm food and clothing, plus medical aid and counseling. pic.twitter.com/TA9P7cIC4j

