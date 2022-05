Οι υποψίες δυτικών μυστικών υπηρεσιών για συγκρότηση «άξονα του κακού» που συνδέει το Ιράν και τη Ρωσία προκειμένου να παρακαμφθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί φαίνεται πως έχουν βάση.

Σύμφωνα με δεδομένα που προέρχονται από το Flightradar24 και επικαλείται η ιταλική εφημερίδα LaRepubblica, την τελευταία εβδομάδα παρατηρείται ιλιγγιώδης αύξηση των πτήσεων μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης. Πρόκειται για μεταγωγικά αεροσκάφη γεμάτα εμπορεύματα.

Σύμφωνα με δυτικούς εμπειρογνώμονες, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να έχει ζητήσει βοήθεια από το Ιράν, κυρίως πολεμικό εξοπλισμό για την τελική επίθεση στην Ουκρανία, με τη χώρα της Ασίας να βοηθά, πιθανώς, τη Ρωσία να ξεπεράσει τις βαριές κυρώσεις της Δύσης.

Something that has caught my attention in recent days is the high increase in frequencies of Iranian cargo flights to #Moscow. pic.twitter.com/HMSxcDDRqR

