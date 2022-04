Στο Λβιβ, τη μεγαλύτερη πόλη της δυτικής Ουκρανίας, η Τετιάνα Κασιάν σταματά για μια στιγμή στον δρόμο. Απέναντί της, ένας τοίχος από τεχνητά λουλούδια και φωτογραφίες με χαμογελαστά πρόσωπα: είναι οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν από την αρχή της ρωσικής εισβολής, πριν από δύο μήνες.

«Είναι τρομερό. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο στην Ουκρανία τον 21ο αιώνα», λέει η 32χρονη γυναίκα που βοηθά τους εκτοπισμένους.

Η Τετιάνα κατάγεται από τη Μαριούπολη και δεν ξέρει «αν θα ξαναδεί ποτέ τους συγγενείς της» αφού η μαρτυρική πόλη έχει τεθεί σχεδόν υπό τον πλήρη έλεγχο των Ρώσων, αφού σφυροκοπήθηκε ανηλεώς από τις αρχές Μαρτίου.

Leo Soto is from Miami. He traveled to Lviv to put up a Wall of Hope. Picturing just some of the dead. He put up his first wall in Surfside, FL last year after the condo collapse. pic.twitter.com/vdkauenEHN

