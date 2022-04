Μονάδες του ρωσικού στρατού προωθούνται από χώρους συγκέντρωσης στο Ντονμπάς προς την Κραματόρσκ, η οποία συνεχίζει να υφίσταται βομβαρδισμούς με ρουκέτες, αναφέρει συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο του βρετανικού στρατού για τις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία.

