Μια μάνα από την Ουκρανία έρχεται αντιμέτωπη με τον πιο μεγάλο φόβο της. Ο γιος της νεκρός εξαιτίας του πολέμου στην χώρα που μαίνεται για περισσότερο από δύο μήνες.

Η γυναίκα αντικρίζει το παιδί της νεκρό και πεταμένο σε ένα πηγάδι. Ο σπαρακτικός θρήνος της, τρυπάει τις καρδιές όλων. Ο πόλεμος σε όλο του το φρικιαστικό μεγαλείο.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε από το ρωσόφωνο ψηφιακό ειδησεογραφικό δίκτυο Current Time TV, δείχνει τη σπαρακτική αντίδραση της μητέρας μετά την ανακάλυψη του νεκρού σώματος του γιου της.

«Η μητέρα αναγνωρίζει το πτώμα του γιου της, που ρίχτηκε σε ένα πηγάδι στην περιοχή του Κιέβου, 10 Απριλίου 2022», έγραψαν οι χρήστες του Twitter ως λεζάντα για το βίντεο.

⚠️ ⚠️ Sensitive content ⚠️ ⚠️ Mom identifies the body of her son, thrown into a well in the Kiev region. April 10, 2022 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢 #UkraineWar #Kyiv #Ukraine️ pic.twitter.com/0Jj9rZylbs

Μια ομάδα ανδρών κατάφερε να ανασύρει το πτώμα από το πηγάδι. Η μητέρα έσπευσε στη συνέχεια να προχωρήσει μπροστά για να ρίξει μια ματιά στο πτώμα.

⚠️Graphic⚠️ Mom identifies the body of her son, thrown into a well in the Kiev region. April 10, 2022

This cry is impossible to forget. pic.twitter.com/YFke7QXCEY

