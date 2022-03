Η Βρετανία προχώρησε στη δέσμευση ενός σούπερ-γιοτ ρωσικής ιδιοκτησίας, όπως δήλωσε σήμερα Τρίτη ο εκπρόσωπος του βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.

«Το υπουργείο Μεταφορών συνεργάσθηκε στενά με την Εθνική Υπηρεσία Δίωξης Εγκλήματος και το Γραφείο Θαλάσσιων Ερευνών των Συνοριακών Δυνάμεων για να δεσμεύσουν το σούπερ γιοτ» δήλωσε ο εκπρόσωπος.

£38 million superyacht, Phi, has been detained in Canary Wharf.

Officers from the National Crime Agency’s Combating Kleptocracy Cell have this morning served a detention notice on a superyacht owned by a Russian national.

Full story ➡️ https://t.co/OiX4Ia1l7d pic.twitter.com/ozkYA7uwFw

— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) March 29, 2022