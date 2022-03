Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Κιέβου και Μόσχας στην Τουρκία, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ. Ο τέταρτος γύρος των συνομιλιών με φυσική παρουσία από τις δύο αντιπροσωπείες κράτησε περίπου τέσσερις ώρες με διαλείμματα.

Την είδηση αναμεταδίδουν και ουκρανικά ΜΜΕ.

Εγγυήσεις ασφαλείας και οργάνωση κατάπαυσης του πυρός για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών θα συζητούνταν κατά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία που διεξάγονται σήμερα στην Τουρκία, δήλωσε ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Εντατικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για σημαντικά θέματα, το σημαντικότερο των οποίων είναι συμφωνία για διεθνείς εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, διότι η συμφωνία αυτή θα δώσει την δυνατότητα τερματισμού του πολέμου όπως χρειάζεται η Ουκρανία», δήλωσε στην ουκρανική τηλεόραση ο Μιχάιλο Ποντόλιακ.

«Το δεύτερο θέμα είναι κατάπαυση του πυρός για την επίλυση των ανθρωπιστικών προβλημάτων που έχουν συσσωρευθεί», πρόσθεσε.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι «η κλιμάκωση του πολέμου», περιλαμβανομένης «της παραβίασης του δικαίου του πολέμου», είπε.

