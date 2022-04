Στην αυγή όμως των νέων εξελίξεων της τεχνολογίας , πρωτοποριακές μέθοδοι , ελάχιστα επεμβατικές , εύκολες και προσιτές στον ασθενή , μετά απο πολυετή λαμπρή πορεία διενέργειάς τους και διασφάλισης των αποτελεσμάτων τους στο εξωτερικό , έρχονται να ενσωματωθούν στήν φαρέτρα των σύγχρονων τεχνικών που πρέπει να διαθέτει ενα κέντρο αντιμετώπισης προστάτη στην Ελλάδα του σήμερα .

Μια είδηση που θα ανακουφίσει χιλιάδες συμπολίτες μας , καθότι τα δύο τρίτα των ανδρών ανω των πενήντα βιώνουν σε διαφορετικό βαθμό τις επιπτώσεις διόγκωσης του προστάτη τους , με λειτουργικά συμπτώματα που μειώνουν την αυτοπεποίθησή τους οδηγώντας τους σε κατάθλιψη και διαταραχή του ύπνου τους , της κοινωνικής τους ζωής και της σεξουαλικής τους λειτουργίας , καθώς και βλάβης της ουροδόχου κύστης τους και των νεφρών τους.

Το μέλλον για την καλοήθη υπερπλασία προστάτη

Δύο χρόνια έχουν παρέλθει απο την εισαγωγή των τεχνικών REZUM και HoLEP απο το Τμήμα Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Προστάτη του Χειρουργού Ουρολόγου κυρίου Βεβελογιάννη Παναγιώτη , το οποίο διαχειρίζεται μια από τις μεγαλύτερες σειρές ασθενών Πανελληνίως σήμερα , καθώς εκατοντάδες άνδρες έχουν ήδη αντιμετωπισθεί με επιτυχία για το πρόβλημα του προστάτη τους , κάνοντας χρήση των διεθνών πλέον κατευθυντηρίων γραμμών της Αμερικανικής και της Ευρωπαικής Ουρολογικής Εταιρείας .

Πρωτοποριακή μέθοδος Rezum

Ο λόγος για την τεχνική συρρίκνωσης υδρατμών REZUM του πάσχοντος μόνον τμήματος του προστάτη , ήτοι της διάμεσης ζώνης και του μέσου λοβού χρησιμοποιώντας τις θερμοδυναμικές ιδιότητες του ύδατος με την μέθοδο της συναγωγής , διαρκείας πέντε λεπτών και υπο την επήρεια μιας απλής μέθης , ανώδυνα και αναίμακτα , όπου ο ασθενής απελευθερώνεται προς τις καθημερινές του δραστηριότητες εντός μιας ώρας . Για πρώτη φορά διατηρούνται οι ζωτικές λειτουργίες του ανδρός , η στύσις και η εκσπερμάτισις, γεγονός που η αδυναμία των παλαιών μεθόδων ως προς αυτό, λειτουργούσε αποτρεπτικά στο να ζητήσουν βοήθεια απο τον ειδικό . Σήμερα αίρεται αυτό το ταμπού της ντροπής και όλοι οι νεώτεροι άνδρες με αδένες μικρότερους των 80cc, με την υποστήριξη πάντα του προσωπικού τους ιατρού θα πρέπει να επιλέγουν την πλέον προσφιλή μέθοδο για τον καθένα εξ΄αυτών .

Η ελάχιστα παρεμβατική αυτή τεχνική έχει ήδη την έγκριση της Αμερικανικής FDA , αλλά και της AUA , ως επίσης και τα πενταετή εκπληκτικά αποτελέσματα της μελέτης Mc Vary , έχοντας ξεκινήσει απο το 2015 στις ΗΠΑ . Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ( NHS ) της Αγγλίας την έχει ήδη ενσωματώσει και την αποζημιώνει στα Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας , όπως και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες .

Τα στατιστικά αποτελέσματα του Ιατρείου Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Προστάτη , καθώς η ομάδα του ιατρού Βεβελογιάννη Παναγιώτη είναι η πρώτη πιστοποιημένη για την διενέργεια αυτών των επεμβάσεων στην Αθήνα , είναι εφάμιλλα των συναδέλφων του εξωτερικού και η REZUM πλέον εκτελείται ως επέμβασις ρουτίνας στούς ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια και αναζητούν την βοήθεια της ομάδας .

HoLEP: O νέος χρυσός κανόνας στην Ουρολογία μετά από 5 δεκαετίες.

Η δεύτερη μέθοδος HoLEP , δηλαδή η διουρηθρική εκπυρήνισις του προστάτη με το Holmium laser χαμηλής ενεργείας είναι απλά ο νέος «χρυσός κανόνας» στην Ουρολογία και η αντικαταστάτρια της παλαιάς μεθόδου διεθνώς . Προορίζεται για αδένες ανεξαρτήτως μεγέθους έως και 300cc, ξεπερνώντας τις μέχρι σήμερα δυνατότητες , προσαρμοζόμενη στην ανατομία του κάθε ανδρός ξεχωριστά , επιτυγχάνοντας μια ευγενική απώθηση του ιστού, χωρίς να τον απανθρακώνει και χωρίς να προκαλεί θερμική βλάβη στους παρακειμένους ιστούς και στα νεύρα υπεύθυνα για την στύση.

HoLEP: αυτά είναι τα πλεονεκτήματα της

Καθιστά μηδενική την πιθανότητα επανεπεμβάσεων, είναι αναίμακτη χάρις στην καταπληκτική ιδιότητα τού συγκεκριμένου Laser για ταυτόχρονη αιμόσταση και απελευθερώνει τον ασθενή εντός της ιδίας ημέρας, χωρίς να απαιτεί νοσηλεία .

Για τον ίδιο λόγο χειρουργούνται με ασφάλεια ασθενείς χωρίς να χρειασθεί να διακόψουν την αντιπηκτική τους αγωγή λόγω υποκειμένων καρδιολογικών νοσημάτων και έχει σημαντικά ταχύτερο χειρουργικό χρόνο διότι ο προστάτης απωθείται ήπια και εξολοκλήρου , σαν να αφαιρεί κάποιος το εσωτερικό ενός πορτοκαλιού αφήνοντας την κάψα στην θέση της .

Είναι ίσως η πιο μελετημένη βιβλιογραφικά και αποτελεσματική μέθοδος για την αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας και αποτελεί την θεραπεία εκλογής στο Ιατρείο Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Προστάτη .

Οι σύγχρονες τεχνικές αυτές αποτελούν την νέα σελίδα στην ιστορία της Ελληνικής Ουρολογίας και πρέπει να διενεργούνται μόνον σε κέντρα υψηλής εξειδίκευσης , λόγω των τεχνολογικών τους απαιτήσεων αιχμής και της ανάγκης παρατεταμένης εκμάθησής τους και εμπειρίας σε κέντρα του εξωτερικού. Ο κόσμος θα πρέπει να είναι προσεκτικός στην ενημέρωσή του και να συμβουλεύεται πάντα τον προσωπικό του ιατρό προς επιλογήν της πλέον εξατομικευμένης προσέγγισης για τον ίδιο .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την γραμματεία του Τμήματος Ελάχιστης Χειρουργικής Προστάτη Βιοκλινικής στα τηλέφωνα : 6989933802 & 2106962600.

Διεύθυνση Βιοκλινικής Αθηνών: Μ. Γερουλάνου 15, Αθήνα.

Ιστοσελίδα: https://www.veveloyiannis.gr/

Info:

Ο Παναγιώτης Βεβελογιάννης είναι Χειρουργός Ουρολόγος γεννημένος στο New Jersey Η.Π.Α, απόφοιτος Κολλεγίου Αθηνών ’79,κάτοχος BSc in Biochemistry από το University of Minnessota USA, απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Αθηνών και ειδικευμένος στο Αντικαρκινικό Ινστιτούτο Μεταξά και στο New Jersey University of Medicine Hospital USA.

Είναι ειδικευμένος στην ενδοουρολογία, στην ενδοσκοπική χειρουργική προστάτου, καρκίνου της κύστεως και νεφρολιθιάσεως.

Είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα στην ελάχιστα παρεμβατική μέθοδο ατμού REZUM για τον προστάτη και αποκλειστικά πιστοποιημένος από την Boston Scientific Αμερικής, για την εκτέλεση της μεθόδου στην Αθήνα.

Έχει συμβάλει στην καθιέρωση του Holmium Laser για την θεραπεία του προστάτη, εφαρμόζοντας τη μέθοδο HoLEP ως επέμβαση εκλογής στην Αθήνα.

Είναι μέλος της Ελληνοαμερικανικής ιατρικής εταιρείας, της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, του International College of Surgeons και του Hellenic Medical Society Of New York (KRIKOS).

Είναι επιστημονικός Διευθυντής του ιατρείου Ελάχιστα Παρεμβατικής Χειρουργικής Προστάτη της Βιοκλινικής Αθηνών του Ομίλου Βιοιατρική.