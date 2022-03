Το γνωστό περιοδικό Time αφιερώνει και πάλι το πρωτοσέλιδό του στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο τίτλος που έχει επιλέξει είναι «Η αντοχή της Ουκρανίας, ενώ πρωταγωνίστρια του εξωφύλλου είναι η πεντάχρονη Βαλέρια, η οποία κατάγεται από το Κρίβι Ριχ, την πόλη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στις 14 Μαρτίου, περισσότεροι από 100 άνθρωποι ξεδίπλωσαν ένα πανό με τη Βαλέρια έξω από το Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου, όπως αναφέρει το NEXTA σε ανάρτησή του. Το Time εμπνεύστηκε από αυτή τη δράση για να δημιουργήσει το εξώφυλλό του.

