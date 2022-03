Με ένα «εκρηκτικό» εξώφυλλο θα κυκλοφορήσει την Τετάρτη 2 Μαρτίου το γνωστό σατιρικό γαλλικό περιοδικό Charlie Hebdo.

Το θέμα του, φυσικά, δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στο εξώφυλλό του, λοιπόν, για το τεύχος Μαρτίου 2022, το περιοδικό φιλοξενεί μία καρικατούρα του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος ετοιμάζεται με έναν… ιδιαίτερο τρόπο να κάνει πράξη την πυρηνική του απειλή.

Δείτε το εξώφυλλο του Charlie Hebdo:

🔥Charlie Hebdo magazine will be released with this cover tomorrow pic.twitter.com/crJ1MZ1MVX

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022