Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε, την Τετάρτη, μια συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Ο ουκρανός πρόεδρος μίλησε μέσω βιντεοκλήσης και επανέλαβε το πάγιο αίτημά του να επιβληθεί από το ΝΑΤΟ ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην Ουκρανία ώστε να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί από τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι παρουσίασε ένα βίντεο με εικόνες από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Η Ρωσία δεν σταματά να βομβαρδίζει αμάχους, χτυπώντας μεταξύ άλλων σχολεία, νοσοκομεία και σπίτια.

Στο βίντεο που παρουσίασε ο ουκρανός πρόεδρος στο αμερικανικό Κογκρέσο υπάρχουν εικόνες από το πριν και το μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Do you support this, @SAP @ChrstnKlein? Or you can stop your support? After 21 days of bloody war, German company SAP continues technically supporting its Russian clients – Gazprom, Sberbank, Rosatom, and others. This money murders Ukrainian children! It’s an unbelievable shame! pic.twitter.com/TwxDyrdR59

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 17, 2022