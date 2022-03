Παρελθόν από το Survivor αποτελεί ο Σάββας Κάλφας.

Ο παίκτης των Μαχητών αποχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα από το ριάλιτι επιβίωσης και πλέον έχει επιστρέψει στην Ελλάδα και τις παλιές συνήθειές του.

Επίσης, άνοιξε το κινητό του και έκανε την πρώτη του δημόσια ανάρτηση.

Πόσταρε στιγμιότυπα από την παραμονή του στον Άγιο Δομίνικο και έγραψε ένα μακροσκελές κείμενο.

Διαβάστε το παρακάτω

«Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν.. έτσι και το survivor θα μείνει για πάντα χαραγμένο στην καρδιά μου, αφήνοντας πολλά μαθήματα. Το πιο σημαντικό που κατάλαβα είναι ότι είμαι πραγματικά πλούσιος. Οι άνθρωποι που αγαπάω είναι καλά στην υγεία τους και είναι δίπλα μου σε ότι απόφαση και αν πάρω. Έχω την οικογένεια μου που πάντα είναι εκεί για εμένα και εγώ για αυτούς. Την σύντροφο μου που καθημερινά κάνουμε πιο όμορφη την ζωή ο ένας του άλλου. Και τον κολλητό μου να πηγαίνουμε για καφέ και να αντιμετωπίζουμε με χιούμορ τα ‘χάλια’ μας. Επίσης είμαι τυχερός γιατί έχω ανακαλύψει όλα αυτά που μου ταιριάζουν και θέλω να αφιερώνω το χρόνο μου.

Έτσι που λέτε.. η εμπειρία του survivor με έκανε να συνειδητοποιήσω, πως αντί συνεχώς να προσπαθώ να κατακτήσω κάτι καινούργιο για να φτάσω πιο κοντά στην ευτυχία.. το μόνο που έχω να κάνω είναι να βάλω ακόμα περισσότερη αξία σε όλα αυτά που ήδη έχω εδώ και τώρα! Και βαθιά μέσα μου ξέρω πολύ καλά, πως βάζοντας αξία σε αυτά που πραγματικά έχουν σημασία, η ζωή θα σου την γυρίσει στο τριπλάσιο. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την στήριξη σας. Στις πιο δύσκολες στιγμές σας ένιωθα όλους δίπλα μου και έπαιρνα κουράγιο να συνεχίσω. Σας εύχομαι να βάζετε και εσείς αξία στα δικά σας σημαντικά και να θυμάστε, τα απλά είναι τα πιο όμορφα. Sending hugs to all of you».

