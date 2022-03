Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή, «τουλάχιστον 23 άμαχοι (…) μεταξύ των οποίων παιδιά σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν» από πυραυλική επίθεση στην περιοχή Ντονέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία που ελέγχεται από φιλορώσους αυτονομιστές από το 2014.

Νωρίτερα τo υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι το πρωί της Δευτέρας η περιοχή του Ντονέτσκ δέχτηκε επίθεση με πυραύλους από την ουκρανική πλευρά, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι ενώ υπήρξαν και 28 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Ακόμα έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τα υπολείμματα του ουκρανικού πυραύλου Tochka-U που σύμφωνα με τη Ρωσία έπληξε την κατοικημένη περιοχή. Η Μόσχα κάνει λόγο για έγκλημα πολέμου, καθώς όπως υποστηρίζει υπήρξε σκόπιμη στόχευση αμάχων.

Στις 14 Μαρτίου, περίπου στις 11.30 π.μ. ώρα Μόσχας, τακτικός πύραυλος Tochka-U εκτοξεύθηκε σε οικιστικό τετράγωνο της πόλης Ντονέτσκ από το έδαφος που ελέγχεται από το εθνικιστικό καθεστώς του Κιέβου.

▪️ Ο βομβαρδισμός της πόλης πραγματοποιήθηκε από βορειοδυτική κατεύθυνση, από την περιοχή του οικισμού Krasnoarmeysk, ο οποίος ελέγχεται από ουκρανικές εθνικιστικές μονάδες.

▪️ Ως αποτέλεσμα της έκρηξης μιας βόμβας διασποράς στο κέντρο του Ντονέτσκ, σκοτώθηκαν 20 άμαχοι. Άλλοι 28 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν σε ιατρικές δομές

▪️ Η χρήση τέτοιων όπλων σε μια πόλη χωρίς θέσεις βολής των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή η σκόπιμη στόχευση αμάχων, αποτελεί έγκλημα πολέμου.

\

Ο ουκρανικός στρατός διεύψεσε κατηγορηματικά ότι εκτόξευσε πύραυλο κατά της πόλης. «Αυτός πρόκειται σίγουρα για έναν ρωσικό πύραυλο ή κάποιο άλλο είδος πυρομαχικών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού Λεονίντ Ματιούκιν σε συνέντευξη Τύπου.

Ερωτηθείς για τις αναφορές για μια ουκρανική επίθεση στο Ντονέτσκ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι πρόκειται για μια τραγωδία.

Βίντεο που τράβηξε ένας φωτογράφος του Reuters στο κέντρο του Ντόνετσκ δείχνει κατεστραμμένα και καμένα οχήματα. Αρκετά πτώματα και ένα θραύσμα βλήματος με καπνό να αναδύεται από αυτό ήταν ορατά.

Κανένας απολογισμός δεν κατέστη εφικτό να επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή ούτε από το Γαλλικό Πρακτορείο ούτε από το Reuters.

Στον λογαριασμό της στο Telegram, η πολιτοφυλακή άμυνας του Ντονέτσκ δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν ματωμένα πτώματα να κείτονται στον δρόμο εν μέσω ερειπίων, αλλά και ένα μικρό λεωφορείο με σπασμένα τα τζάμια.

Σύμφωνα με την πολιτοφυλακή άμυνας του Ντονέτσκ, η αντιαεροπορική άμυνα των αυτονομιστών αναχαίτισε έναν ουκρανικό πύραυλο “Totchka”, τα «συντρίμμια» του οποίου προκάλεσαν τα θύματα.

Ο επικεφαλής των αυτονομιστών του Ντονέτσκ, ο Ντενίς Πουσίλιν, δήλωσε στη ρωσική τηλεόραση ότι επρόκειτο για πύραυλο που περιείχε βόμβες διασποράς, οι οποίες όπως επιοσημαίνει το Γαλλικό πρακτορείο είναι απαγορευμένες στις περισσότερες χώρες, αλλά όχι στη Ρωσία και την Ουκρανία.

«Αν (ο πύραυλος) δεν είχε καταρριφθεί, θα υπήρχαν ακόμη περισσότερα θύματα», εκτίμησε ο Πουσίλιν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα θύματα ανέμεναν σε στάση λεωφορείου και άλλοι περιμένοντας να αγοράσουν εισιτήριο.

Η ρωσική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες από ένα πορτοκαλί λεωφορείο που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, αλλά και από πολλά οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.

Οι αυτονομιστές του Ντόνετσκ, που υποστηρίζονται στρατιωτικά από τη Μόσχα, βρίσκονται σε πόλεμο με το Κίεβο από το 2014 και τα στρατεύματά τους συμμετέχουν επί του παρόντος στη στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία.

Το κέντρο της πόλης του Ντόνετσκ έχει σε μεγάλο βαθμό γλιτώσει από τις μάχες, ειδικά από την έναρξη της σύγκρουσης στις 24 Φεβρουαρίου.

Εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο χωρίς να μπορεί να διασταυρωθεί η αυθεντικότητά τους δείχνουν πολλά θύματα μετά από πυραύλους στην πόλη Ντονέτσκ

Waiting to hear howls of protest from western politicians about this senseless murder of innocent people in Donetsk. pic.twitter.com/2hp8r31xw2

— Daniel Estulin (@EstulinDaniel) March 14, 2022