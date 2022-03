Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τηλεφώνησε στον έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και του ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση από τον κοροναϊό.

Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο ελληνας πρωθυπουργός με μια ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Thank you President @RTErdogan for your call and your kind wishes for a speedy recovery!

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 14, 2022