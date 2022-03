Η περιφερειακή διοίκηση της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, αναφέρει ότι οι Ρώσοι έχουν ήδη τοποθετήσει νέα δήμαρχο στην Μελιτόπολη, την ουκρανική πόλη που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, μετά τη σύλληψη (οι Ουκρανοί μιλούν για απαγωγή) του εκλεγμένου δημάρχου της πόλης, Ιβάν Φεντόροφ.

Όπως τονίζεται, νέα δήμαρχος της πόλης είναι η Γκαλίνα Ντανιλτσένκο, μέχρι πρότινος μέλος του δημοτικού συμβουλίου.

Ο Φεντόροφ συνελήφθη από οπλισμένους άνδρες την Παρασκευή και διώκεται για τρομοκρατία από τις εισαγγελικές αρχές των φιλορωσικών δυνάμεων στην περιοχή του Λουγκάνσκ.

Χθες, αρκετοί πολίτες της Μελιτόπολης διαδήλωσαν στους δρόμους της πόλης κατά της «απαγωγής του Φεντόροφ».

Ivan Fyodorov, an ethnic Russian and the 33-year-old mayor of Melitopol, Ukraine, was kidnapped Friday by Russian soldiers, Ukrainian officials said. Hundreds of residents went to the streets Saturday demanding that the mayor be freed. https://t.co/FPz9KcJtx4

— The New York Times (@nytimes) March 12, 2022