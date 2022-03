Ο κυβερνήτης του Νικολάγιεφ, στη νότια Ουκρανία δήλωσε ότι εννέα άτομα έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή μετά από αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

#BREAKING Nine killed by bombing in southern city of Mykolaiv: regional governor pic.twitter.com/RHQSNYIS9L

— AFP News Agency (@AFP) March 13, 2022