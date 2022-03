Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζεται για 14 μέρες, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται και το Κίεβο να κάνει διαρκώς καταγγελίες για βομβαρδισμό κατοικημένων περιοχών και μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων, όπως έγινε νωρίτερα σε μαιευτήριο στη Μαριούπολη.

Το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί όλο τον πλανήτη είναι αν μπορεί να υπάρξει διπλωματική οδός για την ειρήνη. Μέχρι στιγμής οι τρεις γύροι συνομιλιών ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία δεν έχουν αποδώσει πολλά πράγματα. Άνοιξαν μεν τη συζήτηση ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα, αλλά οι μοναδικές αποφάσεις ήταν για να δημιουργηθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για αμάχους, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν έχει τηρηθεί στο 100%.

Τις τελευταίες ώρες, δηλώσεις αξιωματούχων και από τις δύο πλευρές δείχνουν ότι υπάρχουν δειλά βήματα προόδου στις διαπραγματεύσεις για να βρεθεί λύση και να σταματήσει ο πόλεμος.

Από τη μία η Ουκρανία είναι ανοιχτή να συζητήσει το αίτημα της Μόσχας για ουδετερότητα, ειδικά και μετά τη στάση του ΝΑΤΟ και την απόφαση να μην προχωρήσει τις διαδικασίες ένταξής της χώρας σε αυτό και την άρνηση να υπάρξει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, ενώ η ρωσική πλευρά δηλώνει ότι δεν έχει στόχο να ρίξει την κυβέρνηση του Κιέβου.

Σε αυτό το σημείο, να τονίσουμε ότι το Κίεβο εδώ και δύο μέρες έχει τοποθετηθεί θετικά σε σχέση με μια απευθείας συνάντηση Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ιχόρ Ζόβκβα, αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του Ουκρανού προέδρου, τόνισε σήμερα ότι εφόσον δοθούν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας θα συζητήσει για το ζήτημα της ουδετερότητας, αν και δεν πρόκειται να παραδώσει ούτε μέτρο από τα εδάφη της.

«Σίγουρα, είμαστε έτοιμοι για μια διπλωματική λύση», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television. Εγγυήσεις θα πρέπει να προέρχονται από τους γείτονες της Ουκρανίας, είπε, χωρίς να διευκρινίσει περισσότερα.

Η Ρωσία θα επιτύχει τον στόχο να διασφαλίσει ένα ουδέτερο καθεστώς στην Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Η ίδια τόνισε ότι θα ήταν καλύτερο αν οι στόχοι της Ρωσίας στην Ουκρανία επιτυγχάνονταν μέσω διαλόγου και έκανε λόγο για «κάποια πρόοδο» στις συνομιλίες.

Κατά την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, οι στόχοι της Μόσχας δεν περιλαμβάνουν την ανατροπή της κυβέρνησης του Κιέβου.

Η Ζαχάροβα ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ είναι υπεύθυνες βιολογικά προγράμματα στην Ουκρανία.

Ισχυρίζεται ότι η Ρωσία έχει δει έγγραφα που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό τους ότι οι ΗΠΑ φιλοξενούν συστατικά βιολογικών όπλων κοντά στα σύνορα Ουκρανίας – Ρωσίας.

A Russian Foreign Ministry spokeswoman is claiming the US has been carrying out biological programmes in Ukraine.

She claims Russia has seen documents backing up their claim that the US are harbouring components of biological weapons close to the Ukraine-Russia border. pic.twitter.com/mShzuyzUhk

— Sky News (@SkyNews) March 9, 2022