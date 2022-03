Έτοιμος για απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα, την ώρα που συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί σε μια σειρά πόλεις της Ουκρανίας.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι για δεύτερη συνεχόμενη μέρα Ουκρανός αξιωματούχος επισημαίνει ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας είναι έτοιμος για τετ-α-τετ με τον Ρώσο ομόλογό του.

Ο Ντμίτρο Κουλέμπα είπε συγκεκριμένα ότι ο «πρόεδρος μας δεν φοβάται τίποτα, μαζί και μια απευθείας συνάντηση με τον Πούτιν. Αν ο Πούτιν δεν φοβάται επίσης, αφήστε τον να έρθει στη συνάντηση, αφήστε τον να κάτσει και να μιλήσει».

“Our president is not afraid of anything, including a direct meeting with Putin. If Putin is also not afraid, let him come to the meeting, let him sit down and talk.” #ukraine #StandWithUkraine️

Θυμίζουμε ότι ο αναπληρωτής διευθυντής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Αντρίι Σιμπίγκα τόνισε χθες ότι «Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος για απευθείας συνομιλίες με τον Πούτιν», τοποθέτηση που μετέδωσαν αμέσως τα ουκρανικά ΜΜΕ.

❗️Andriy Sibiga, Deputy Head of the Office of the President of #Ukraine , said that Volodymyr Zelenskyy is ready for direct negotiations with #Russian President Vladimir Putin

Να τονίσουμε ότι σε νέο μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε ότι ο ίδιος δεν φοβάται κανένα, βρίσκεται στο Κίεβο, δεν κρύβεται και εκεί θα μείνει, όσο χρειάζεται, για να κερδηθεί ο πόλεμος.

Μετά τον τρίτο γύρο συνομιλιών, όπου υπήρξε μικρή πρόοδος σχετικά με τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους, αργά το βράδυ της Δευτέρας η Μόσχα εκεχειρία σε συγκεκριμένες περιοχές στην Ουκρανία από αύριο Τρίτη 09:00 ώρα Ελλάδας και Ουκρανίας για διάνοιξη τέτοιων διαδρόμων, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

#BREAKING UN calls for safe delivery of aid to Ukraine combat zones: senior official pic.twitter.com/diXBj8jviZ

Όπως δήλωσε ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχάιλο Ποντόλιακ, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες, «υπάρχουν μικρές θετικές υποχωρήσεις στη βελτίωση της επιμελητείας (σ.σ. διοικητική μέριμνα για τον εφοδιασμό με τρόφιμα) ανθρωπιστικών διαδρόμων».

Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι εντατικές διαβουλεύσεις για το βασικό πολιτικό μπλοκ των κανονισμών, μαζί με την κατάπαυση του πυρός και τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Πάντως, σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη αποφέρει τα αποτελέσματα που θα βελτίωναν σημαντικά την κατάσταση.

The third round of negotiations has ended. There are small positive subductions in improving the logistics of humanitarian corridors… Intensive consultations have continued on the basic political block of the regulations, along with a ceasefire and security guarantees. pic.twitter.com/s4kEwTNRhI

Από την πλευρά της Ρωσίας, ο επικεφαλής διαπραγματευτής, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι επεσήμανε: «Συζητήσαμε το θέμα των ανθρωπιστικών διαδρόμων με την Ουκρανία για αρκετή ώρα. Ελπίζουμε ότι θα αρχίσουν να τίθενται σε εφαρμογή από αύριο».

Ο ίδιος επιβεβαίωσε πως δεν επετεύχθη μεγάλη πρόοδος στις συζητήσεις, καθώς «τα αιτήματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν υλοποιήθηκαν». Πάντως, όπως είπε, οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό.

❗️Head of the Russian delegation Medinsky:

– Expectations from the negotiations did not come as expected;

– APU on the ground does not follow the orders of the command;

-We hope that humanitarian corridors will work tomorrow;

– Negotiations will continue in the near future. pic.twitter.com/K8oT5PaipJ

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) March 7, 2022