Η στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στα εδάφη της Ουκρανίας, η οποία μαίνεται για 13η ημέρα, ανάγκασε πολλούς Ουκρανούς να επιτρέψουν στην πατρίδα τους για να πολεμήσουν, και ένας από αυτούς είναι ο προπονητής της Σέριφ Τίρασπολ, Γιούρι Βέρνιντουμπ.

Μάλιστα, είναι γνωστό εδώ και μέρες, σχεδόν από την έναρξη των βομβαρδισμών της Ουκρανίας, όπως είχε δηλώσει και ο Βέρνιντουμπ, πως θα επέστρεφε στη χώρα του για να βοηθήσει τους συμπατριώτες του.

Σύμφωνα λοιπόν με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ρουμάνου δημοσιογράφου Εμάνουελ Ρόσου, ο Γιούρι Βέρνιντουμπ βρίσκεται από σήμερα στο πεδίο της μάχης και είχε μια ολιγόλεπτη κουβέντα μαζί του.

Χαρακτηριστικά έγραψε ο Εμάνουελ Ρόσου:

«Μόλις είχα ένα σύντομο διάλογο με τον Βέρνιντουμπ, ο οποίος πολεμά εναντίον των Ρώσων ως μέλος του Ουκρανικού Στρατού. Έφυγε από το στρατόπεδο της Ζαπορίζια όπου βρισκόταν και βρίσκεται στο μέτωπο».

Excl. Just had a short chat with Sheriff coach Vernydub. He is actively fighting the Russian troops as part of the Ukrainian Army. He left the camp near Zaporojie he was in and is now on the combat field.

— Emanuel Roşu (@Emishor) March 8, 2022