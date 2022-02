Την ώρα που οι μάχες σε περιοχές της Ουκρανίας, μετά την εισβολή της Ρωσίας συνεχίζονται και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες στο Γκόμελ της Λευκορωσίας ανάμεσα στις δύο πλευρές με την ελπίδα ότι θα βρεθεί λύση για να σταματήσει ο πόλεμος, οι πληροφορίες από το στρατόπεδο της Μόσχας… αγριεύουν!

Και μάλιστα οι πληροφορίες αυτές, έχουν να κάνουν με τα πυρηνικά.

Ο υπουργός Άμυνας στη Ρωσία Σεργκέι Σοϊγκού, σύμφωνα με ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, είπε στο πρόεδρο Πούτιν ότι η επιθυμία του να τεθούν σε επιφυλακή οι ρωσικές πυρηνικές αποτρεπτικές δυνάμεις, έγινε πράξη.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

BREAKING: Russia’s Defense Minister has told President Putin that the nuclear triad is on ‘standby alert duty’ and has reinforced personnel

— The Spectator Index (@spectatorindex) February 28, 2022