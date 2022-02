Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ρωσικό αεροσκάφος στο Κίεβο, που κατέπεσε σε εννιαώροφη πολυκατοικία προκαλώντας πυρκαγιά, έκανε γνωστό ο Αντόν Γκεραστσένκο, ο ουκρανός υφυπουργός Εσωτερικών.

Δεν είναι σαφές εάν επρόκειτο για μαχητικό ή τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV).

Νωρίτερα ακούστηκαν τουλάχιστον δύο εκρήξεις στην πρωτεύουσα, που ο υφυπουργός Γκεραστσένκο ανέφερε πως οφείλονταν στην αντιαεροπορική άμυνα, που άνοιξε πυρ εναντίον του ρωσικού αεροσκάφους. Νωρίτερα, ο ίδιος απέδωσε τις εκρήξεις σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα.

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην Ουκρανία χθες Πέμπτη, με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι 137 ουκρανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και εκατοντάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

