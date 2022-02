Μαίνεται η κρίση στην Ουκρανία με τις εξελίξεις να είναι καταιγιστικές από τη Δευτέρα. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας να αναπτυχθούν στις δύο περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχονται από τους φιλορώσους αυτονομιστές αφού τις αναγνώρισε χθες Δευτέρα ως ανεξάρτητα κράτη, αψηφώντας τη Δύση και κλιμακώνοντας την κρίση που εκφράζονται φόβοι πως μπορεί να οδηγήσει σε μείζονα σύρραξη.

Με δύο εκτελεστικά διατάγματα τα οποία υπέγραψε έπειτα από τηλεοπτικό διάγγελμά του, ο Ρώσος πρόεδρος αναγνώρισε την ανεξαρτησία των «Λαϊκών Δημοκρατιών» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ και έδωσε διαταγή στο υπουργείο Άμυνας να αναπτύξει στρατεύματα σε αυτές για να αναλάβουν «ειρηνευτικό» ρόλο.

Δεν διευκρινίζεται ούτε το εύρος, ούτε η διάρκεια της ανάπτυξης του ρωσικού στρατού στο Ντονμπάς, όπως είναι γνωστή η ανατολική Ουκρανία.

🇷🇺⚡BREAKING: PUTIN HAS INSTRUCTED THE RUSSIAN ARMED FORCES TO CARRY OUT PEACEKEEPING FUNCTIONS IN THE DPR AND LPR.

