Με τον Τσε Άνταμς να βρίσκει δίχτυα στο δεύτερο μέρος, η Σαουθάμπτον κατάφερε να αποσπάσει το βαθμό της ισοπαλίας (1-1) από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι «Άγιοι» έφυγαν με το βαθμό από το Ολντ Τράφορντ, προσθέτοντας ακόμη έναν… πονοκέφαλο στους «κόκκινους διαβόλους».

Το σημερινό αποτέλεσμα είναι σημαδιακό για τους φιλοξενούμενους, που άφησαν πίσω τους τον μαρτυρικό, περσινό αγώνα. Πριν από ένα χρόνο (2/2/21), η Γιουνάιτεντ είχε διασύρει με το απίθανο 9-0 τους «Αγίους» , σε έναν εφιάλτη δίχως τέλος.

Η Σαουθάμπτον θυμήθηκε τον περσινό διασυρμό, κάνοντας ένα μυθικό αυτοτρολάρισμα μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter.

«Ε, τα πήγαμε ελαφρώς καλύτερα σε σχέση με την περασμένη σεζόν», ήταν το απίθανο σχόλιο του αγγλικού συλλόγου.

Well, that went slightly better than last season 😅

— Southampton FC (@SouthamptonFC) February 12, 2022