Το περιστατικό συνέβη στο ιδιωτικό κτήμα Los Posteruelos που βρίσκεται στην Ανδαλουσία. Εκεί σε μια τεράστια περιφραγμένη έκταση 70 κυνηγοί πλήρωσαν για να δολοφονήσουν 450 ελάφια αλλά και αγριογούρουνα.

Μάλιστα τα ελάφια και τα αγριογούρουνα δεν ήταν ελεύθερα στο κτήμα, αλλά σε περιφραγμένες μικρές εκτάσεις που ήταν αδύνατον να γλιτώσει κάποιο. Ο κάθε κυνηγός μπόρεσε να δολοφονήσει το λιγότερο 6 με 7 ζώα κάτι που σε κανονικές συνθήκες θα ήταν από εξαιρετικά δύσκολο, έως και αδύνατον.

Πάντως στην Ισπανία το κυνήγι αυτού του στυλ, δηλαδή σε περιφραγμένη έκταση θεωρείται νόμιμο παρά τις σφοδρές αντιδράσεις φιλοζωικών οργανώσεων που κάνουν λόγο για «λουτρό αίματος».



Οι κυνηγοί από την πλευρά του υπερασπίζονται τον τρόπο κυνηγιού και είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του προέδρου της «Βασιλικής Ισπανικής Κυνηγετικής Ομοσπονδίας», Μανουέλ Γκαγιάρδο, ο οποίος είπε στην εφημερίδα El Mundo, ότι το κυνήγι με τον τρόπο αυτό είναι απαραίτητο επειδή υπάρχει υπεραφθονία των ειδών.

Οι υποστηρικτές του βάρβαρου αυτού τρόπου κυνηγιού λένε πως τα ζώα πρέπει να θανατωθούν για να υπάρχει ισορροπία στο περιβάλλον, ενώ αντιτείνουν και τα οικονομικά οφέλη για την τοπική κοινωνία από τέτοιου είδους κτήματα κυνηγιού (υπάρχουν σε αφθονία στη Σιέρα Μορένα, την Εξτρεμαδούρα, την Καστίγια – Λα Μάντσα και την περιοχή του Λεβάντε). Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο οι τοπικές κοινωνίες κερδίζουν από το έθιμο αυτό 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

