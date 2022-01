Μια εβδομάδα μετά από τη μονομαχία που είχαν στον 2ο γύρο του Σίδνεϊ, Άντι Μάρεϊ και Νικολόζ Μπασιλασβίλι κοντραρίστηκαν ξανά για τον 1ο γύρο του Australian Open, με τον 34χρονο Βρετανό να παίρνει τη νίκη με 6-1, 3-6, 6-4, 6-7 (5), 6-4, έπειτα από 3 ώρες και 52 λεπτά στην John Cain Arena.

Ο Μάρεϊ προηγήθηκε 2 φορές με σετ και τις 2 όμως είχε απάντηση από τον μαχητικό Γεωργιανό, Νο.21 στο ταμπλό. Στο αποφασιστικό 5ο σετ, ο κάτοχος 3 Grand Slam τίτλων προηγήθηκε με 3-0 και με 4-1, αλλά ξανά είδε τον Μπασιλασβίλι να τον ισοφαρίζει, στο 4-4.

Κράτησε ένα κρίσιμο service game από το 15-30 o Μάρει μετά απ’ αυτό, για να περάσει ξανά μπροστά με 5-4 και στο 10ο game προηγήθηκε με 0-40, δημιουργώντας τριπλό match point. O Μπασιλασβίλι έσβησε τα πρώτα 2, ο Βρετανός όμως πήρε το 3ο και έβαλε τέλος στη μεγάλη αυτή μάχη.

Αυτή ήταν η 49η νίκη για τον Βρετανό στο Melbourne Park (49-13) και η 193η σε μια Grand Slam διοργάνωση. Αξίζει να σημειωθεί πως θα επιστρέψει στον 2ο γύρο του Australian Open, όπου ήταν 5 φορές φιναλίστ, για 1η φορά μετά από 5 χρόνια, από το 2017!

