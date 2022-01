Μια χιονοθύελλα έπληξε τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή ένα μεγάλο μέρος των βορειοανατολικών ΗΠΑ, παραλύοντας τις οδικές και αεροπορικές μεταφορές, αλλά και τα σχολεία, πολλά εκ των οποίων ήδη υπολειτουργούσαν λόγω της πανδημίας.

Από τον Λευκό Οίκο, στην Ουάσινγκτον, μέχρι τα σύνορα με τον Καναδά, το στρώμα του χιονιού ξεπερνά σε κάποιες περιοχές τα 30 εκατοστά, όπως στο Κονέκτικατ, τη Μασαχουσέτη και το Ρόουντ Άιλαντ. Νωρίς το πρωί η Γέφυρα του Μπρούκλιν και η Τάιμς Σκουέρ της Νέας Υόρκης έμοιαζαν με καρτ-ποστάλ: καλυμμένες με χιόνι, με απόλυτη ησυχία, γεγονός σπάνιο στη μητρόπολη των εννέα εκατομμυρίων κατοίκων.

Hey #writingcommunity, what’s it look like outside your #window today? Here in MA, USA, we have our first snow storm coming through! Perfect cozy weather for some writing. Who’s with me? 🙋‍♀️ pic.twitter.com/TX7kLPjulq

— Kerriann Ostlund (@KerriannOstlund) January 7, 2022