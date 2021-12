Χιλιάδες Αμερικανοί έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους χθες Πέμπτη στην πολιτεία Κολοράντο εξαιτίας πυρκαγιών που τροφοδοτούνται από σφοδρούς ανέμους.

Η εντολή εκκένωσης αφορά κυρίως τη Λούιβιλ, πόλη όπου ζουν 20.000 κάτοικοι.

«Εάν βρίσκεστε στην περιοχή, φύγετε αμέσως», προειδοποίησαν τους κατοίκους της περιοχής οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην κομητεία Μπόλντερ, η οποία απέχει περίπου πενήντα χιλιόμετρα από το Ντένβερ, την πρωτεύουσα του Κολοράντο.

«Ισχυροί άνεμοι εξαπλώνουν τις φλόγες γρήγορα και όλα τα αεροσκάφη είναι καθηλωμένα στο έδαφος», ανέφερε μέσω Twitter ο Τζάρεντ Πόλις, ο κυβερνήτης αυτής της ορεινής πολιτείας της αμερικανικής Δύσης όπου τα Βραχώδη Ορη συναντούν τις Μεγάλες Πεδιάδες.

Prayers for thousands of families evacuating from the fires in Superior and Boulder County. Fast winds are spreading flames quickly and all aircraft are grounded.

Εγκαταλείψτε τη Λούιβιλ διότι σε διαφορετική περίπτωση θα κινδυνεύσει η ζωή σας, επέμεινε η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία, κάνοντας λόγο για ανέμους με ριπές ταχύτητας ως και 170 χιλιομέτρων την ώρα.

Ακόμη μια πόλη που αφορά η εντολή, η Σουπίριορ (13.000 κάτοικοι), είχε καλυφθεί χθες Πέμπτη από νέφη μαύρου καπνού, όπως δείχνουν φωτογραφικά στιγμιότυπα που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Μπόλντερ, τον Τζο Πέλι, οι φλόγες πιθανόν κατέστρεψαν πάνω από 500 σπίτια και έχουν κατακάψει 64.750 στρέμματα γης. Στη Σουπίριορ, τόνισε ο σερίφης, 370 κτίσματα καταστράφηκαν, τα 210 στην περιοχή της παλιάς πόλης.

🔥FIRE EVACUATIONS🔥

“Leave now!”

Emergency responders are evacuating towns of Superior and Louisville, #Colorado as thousands of people are rushing to evacuate

Two large grass fires have burned properties and are threatening more@CBSDenver @CBSNews

pic.twitter.com/9aqj9ZYzg6

— Dillon Thomas (@DillonMThomas) December 30, 2021