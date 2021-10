Τη λύπη της για τον θάνατο του Ιωάννη Παλαιοκρασσά εξέφρασε με ανάρτησή της στο τουίτερ η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν τονίζοντας τον ρόλο που διαδραμάτισε τόσο ως Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας όσο και ως Επίτροπος Περιβάλλοντος και Αλιείας. Ειδικότερα, η κ. Φον Ντερ Λάιεν σημείωσε:

«Με λύπη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Ιωάννη Παλαιοκρασσά. Είχε διακεκριμένη καριέρα ως Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και Επίτροπος Περιβάλλοντος και Αλιείας υπό τον Ζακ Ντελόρ. Aποτίω φόρο τιμής στην προνοητικότητά του για τη σημασία της δράσης στην προστασία του περιβάλλοντος».

I have learned with sadness of the passing of Yoannis Paleokrassas.

He had a distinguished career, as Greek finance minister and environment & fisheries commissioner under Jacques Delors.

I pay tribute to his foresight on the importance of acting to protect the environment

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 2, 2021